Cómo serán los controles por el "Último Primer Día"

La llegada del Último Primer Día, esa modalidad de festejo que han adoptado los jóvenes que inician el último año de secundario, siempre genera especial preocupación -y atención- de las autoridades. Y ahora, en medio de una pandemia, la situación se agrava.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Jouglard, habló al respecto esta mañana y reconoció que están al tanto de la organización por parte de estudiantes bahienses, que utilizan las redes sociales para establecer los puntos de encuentro. Y apuntan a un lugar: Rosario y Cuyo. La idea, explicó, es evitar que la madrugada del lunes se convierta en un corredero de alumnos por diversas arterias del centro.

"Vimos por redes que los chicos se están autoconvocando para ir a Rosario y Cuyo. Van a ir durante toda la noche por distintos espacios, por eso consensuamos para acompañar en ese lugar y generar algunos espacios de burbujas", comentó el funcionario.

Y agregó: "Defensa Civil va a estar también en el lugar, junto con la Policía, tratando de garantizar que no anden toda la noche por la ciudad buscando un lugar para quedarse, invitamos también a los padres que quieran participar".

"No vamos a permitir que se junten en otro lugar que no sea este, ahí vamos a tratar de tener las mejores condiciones y prepararlo para que lo pasen de la mejor manera. Además, la mayoría son menores y no deberían estar tomando alcohol. Por eso convocamos a los padres para controlar eso", sintetizó..