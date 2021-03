Escuelas bahienses en las que llueve más adentro que afuera

El paso de la tormenta ser hizo sentir con fuerza en la ciudad. Si bien no fue mucha la duración, los efectos generados por la gran cantidad de agua caída en poco tiempo, se notan.

De hecho, hoy temprano se emitió un comunicado en el que se pedía circular con precaución, dirigido a los automovilistas que iban a transitar por Bahía y por las rutas aledañas.

Y siguen los problemas en las escuelas por la lluvia. La Brújula 24 accedió a dos videos que muestran el interior de la Escuela Secundaria 33, en Villa Italia, y también de la Técnica 4.

Ese material muestra que en esos establecimientos directamente llueve más adentro que afuera.

LA PALABRA DEL CONSEJO ESCOLAR

La redacción de LA BRÚJULA 24 se comunicó con la presidenta del Consejo Escolar, Fabiola Buosi, quien explicó cuál es la situación de los establecimientos educativos de la ciudad luego del fuerte temporal ocurrido en la mañana de hoy.

“Tanta lluvia en tan corto tiempo generó problemas en varias escuelas. Especialmente en algunas en las que los desagües no terminaron de desagotar. Las canaletas no dan abasto y generan filtraciones en algunos sectores. Las inundaciones de los patios también provocaron ingreso de agua en algunos establecimientos”, explicó la funcionaria.

“En cuanto a la Secundaria Nª33, está previsto una obra allí. Ayer estuvo trabajando el proveedor arreglando ventanas, y hoy debía seguir con los techos, pero el clima no lo permitió. Ahora hasta que no pare la lluvia no se puede mandar gente a trabajar. Tormentas de este tipo genera inconvenientes distintos en un montón de lugares. Hay temas que exceden la infraestructura de la escuela y que tiene que ver con la situación del tiempo”, reflexionó Buosi.