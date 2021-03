Ghigliani: "Lo que más nos llama la atención es de lo que no habló el Intendente"

La presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, Gisela Ghigliani, hizo mención en el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÙJULA 24 FM 93.1 al discurso del Intendente en la apertura de sesiones.

Al respecto, la médica aseguró que "lo que más nos llama la atención es de lo que no habló el Intendente. No se habló de política social, de niñez, de adolescencia, de salud mental. Tampoco se habló de vivienda, de tierras, de hábitat, de economía social... es una agenda muy amplia, que está pendiente y no estuvo presente en ningún párrafo del Intendente".

Completando ese concepto, subrayó que "cuando se habló de medioambiente, se habló de la separación de residuos domiciliaria, pero no hubo otro aspecto, no se habló de eco planta, y cuando se habló del polo y de algún tipo de controles, el Intendente sugirió que va a hablar con los legisladores provinciales para que modifiquen legislación para tener mayor competencia. Hay una ley que es de Marcelo Feliu que da competencia al respecto... a veces también tiene que haber conocimiento para aplicarlas".

En otro pasaje de la charla, y haciendo mención al escándalo de la vacunación VIP, Ghigliani contó que "a mí la noticia de las vacunas que generó la salida del Ministro, me genera dos sentimientos: dolor y una franca molestia. Dolor porque para mí Gines ha sido un gran sanitarista y ha sido referente en un montón de políticas públicas; pero también una franca molestia porque no debería haber ocurrido".

En ese aspecto resaltó que "el gobierno está haciendo un alto esfuerzo por tener las vacunas y aplicarlas. Así sea 1, 10 o 20 vacunas, no debe haber ocurrido. El presidente fue contundente, con una medida inmediata, donde no podía haber otra, que era desplazar al Ministro que estaba".

Por último, y sobre el pedido de que cada edil presente una declaración jurada sobre si fue vacunado, la presidenta de bloque aseguró: "Teníamos toda la intención de hablar hoy sobre el tema de las declaraciones juradas. Por otras cuestiones internas no hemos podido abordar esa situación. No hemos podido agotar esta discusión. Lo tenemos que charlar. Somos 11 personas en el bloque. Nadie está vacunado sacando las dos médicas. El resto, salvo uno o dos, están anotados esperando el turno".

Cómo atravesó el coronavirus

Gisela Ghigliani también habló sobre cómo atravesó la enfermedad hasta hace apenas unos días. Yendo hacia atrás en el tiempo, reconoció que "quien empieza con el cuadro es mi pareja, que tuvo algunas complicaciones. Yo como no tenía sintomatología, lo consulté con infectólogos y al noveno día me hisopé y me dio positivo para mi sorpresa, con una carga viral alta. Eso hizo que me tuviera que quedar aislada. Lo cursé bien. No tuve complicaciones. Solo la pérdida del olfato en uno de los días. Si me di cuenta de que estoy más cansada que de costumbre".

Y sobre su vacunación, admitió que "en el mes de diciembre me inscribí como personal de salud no asignado a cuidados intensivos. Tengo 38 años de médica y he continuado con mi actividad profesional, a veces más, a veces menos. Con esta actividad política siempre termino viendo o asistiendo... cuando no ocupé cargo político me dediqué de forma exclusiva a la medicina".

Siguiendo esa línea contó que "en la aplicación del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, los datos que ingresas tienen carácter de declaración jurada. Puse mi edad; es un factor de riesgo porque soy mayor de 60 años y confirmé otras dos enfermedades con las que convivo que son consideradas de riesgo. Por la aplicación me dieron un turno en el Penna. También firmé una declaración jurada en ese momento. Saqué una foto, porque me parecía importante difundir para que los vecinos se anoten".