Contrapunto entre el oficialismo y la oposición por las unidades sanitarias

Las expresiones de preocupación por el cierre de la Unidad Sanitaria de Villa Nocito despertó diferentes interpretaciones. El rediseño del sistema de atención primaria que promueve el municipio evidenció críticas de la oposición. En diálogo con LA BRÚJULA 24, la concejal del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, y secretario de Salud de la comuna, Pablo Acrogliano, expusieron sus diferentes posturas.

“Venimos preguntando desde hace rato qué significa rediseñar o refuncionalizar en la línea de gestión municipal a este área de salud. Son necesarios y suficientes la construcción de los centros que tanto promocionan. Lugares como el Centro de Salud Piñeiro tienen mejores infraestructuras, son más amplios, luminosos y más cómodos para trabajadores y quienes asisten”, mencionó Ghigliani, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, destacó que si bien estos espacios “son necesarios y suficientes, se requiere de un perfil complementario a estos espacios más pequeños que nacieron cuando había una necesidad concreta de ofertar salud en los barrios. Cuando no se tiene en claro el concepto de atención primaria de salud, es difícil bajar al territorio las políticas concretas. Escucho a funcionarios y funcionarias que desalientan la asistencia al Hospital Municipal, pero si la gente tiene un problema de salud hará lo que sea para solucionarlo”.

“Los centros de salud en los barrios no tienen como función desconcentrar una guardia de hospital, pero si tenés un acceso facilitado, hacés un efecto no deseado positivo. Nadie va a hacer cola a la mañana si tiene un espacio de cercanía que le va a resolver el problema. El problema del recurso médico excede a la ciudad, debe analizarse para sentarnos a pensar entre todos los actores”, afirmó la edil kirchnerista.

Por último, disparó contra el oficialismo: “Cuando uno está en funciones, debe gestionar con la realidad que le toca. Lo que está haciendo la Municipalidad es achicar espacios y no comprender el sistema primario de salud”.

A su turno, Acrogliano sintetizó: “Estamos haciendo en una reingeniería desde 2019, la oposición sabe lo que vamos a hacer. Les he mostrado la planificación. Cantidad no es sinónimo de mejor atención. Atravesamos una crisis en materia de salud y no es de ahora, sino que viene desde hace 20 años. Estamos optimizando el recurso, lo cuidamos ante la escasez que la gente conoce, siendo el Hospital Penna el claro ejemplo”.

En ese mismo sentido, el funcionario de la comuna aseveró que “en el primer nivel de atención también tenemos problemas porque los profesionales eligen otros lugares. Estamos transformando las sociedades de fomento en centros de promoción. La intención es construir una red para fomentar el acceso y optimizar una atención de calidad”.

“Las salas médicas las venimos observando hace tiempo, donde las sociedades de fomento tenían una enfermera, un administrativo y en la medida de la disponibilidad iba un médico. Luego se transformaron en unidades sanitarias incorporando psicólogas y asistentes sociales. Y ahora pasamos a Centros de Atención Primaria que atienden de mañana y de tarde con una propuesta aún mayor”, reveló.

Luego, Acrogliano exclamó que “la sociedad de fomento no va a desaparecer porque son organizaciones intermedias y para la construcción de la red de atención primaria es importante. También se contempla la prevención, la promoción de salud, la alimentación saludable y talleres de educación sexual, por fuera de los hospitales”.

“Cuando ingresamos había 56 unidades sanitarias y hoy tenemos 42, pero hemos duplicado la atención porque pasamos de 140 mil a 300 mil pacientes al año. Este rediseño es un camino largo, falta mucho para construir una red de atención, es una política pública que acepta buenas ideas. No es mi estilo, pero uno si quisiera podría pedir que arreglen el hospital Penna”, cerró.