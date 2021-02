El Club de Golf niega "secar" el Parque de Mayo

El presidente del Club de Golf Palihue, Roberto Espeluse, desmintió esta mañana en LA BRÚJULA 24 que la institución esté "secando" el lago del Parque de Mayo, luego de que el propio municipio preparara una denuncia administrativa en el ámbito bonaerense, al no regresar el agua que llega al lago artificial de dicha institución.

"Tomar agua del arroyo Napostá está autorizado, es legal. La derivación al Parque de Mayo no está tapada, está algo abandonada. Existe una falta de mantenimiento del canal y la hacía gente que tenía concesión. Las bombas no están en nuestro predio. Recorrimos el canal con gente del municipio y quedamos que ellos tenían diferentes alternativas. Por razones de rapidez decidieron dragar el canal, contratando a una persona para tal fin. Nosotros dimos el visto bueno, mientras hacíamos la adecuación y, así, llenar el lago", destacó Espeluse, en el comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "No sé cuánta cantidad de agua sacaban ellos para llenar el lago. No tenemos ningún compromiso para hacerlo. El agua que tomamos del arroyo no hizo que se seque el arroyo. Existiendo un canal y un método para aliviar un problema, más allá de no ser nuestra obligación, lo hacemos. El lago del Club es pequeño y alcanza para regar los greenes de nuestra cancha".

"Veremos la cantidad de agua que le podremos ir pasando y de qué manera podemos seguir ayudando a la Municipalidad, barajando otras alternativas. Nos sorprende que esto salga a la luz de esta forma porque vamos a seguir trabajando en conjunto. Ellos necesitan el agua y nosotros como club no le vamos a dar la espalda", finalizó el dirigente deportivo.