Ataque del Rottweiler: "Mi nene ahora tiene 80 puntos en la pierna"

Solange, la mamá del chiquito que está internado en el Privado del Sur como consecuencia de las heridas sufridas a raíz del ataque de un Rottweiller en la plaza del barrio Palihue, contó esta mañana cómo evoluciona el menor.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer explicó que "mi hijo descansó bien anoche, y empezamos con las curaciones de las heridas. En una sola, la de la pierna, tiene 80 puntos. Esa es la complicación más grande, y me dijeron los médicos que va a ser imposible sacárselos estando consciente, por eso cuando sea el momento requerirá atravesar otra anestesia general para que no sufra tanto".

"En todos los lados del cuerpo tiene puntos, es difícil porque es muy chiquito", contó Solange.

Y agregó: "Todavía no puede caminar porque no apoya la pierna, hoy vamos a ver qué nos dice el traumatólogo, si necesita algún tipo de soporte o muleta".

Por su parte, ella, que también sufrió embates del animal que es propiedad del dirigente Dámaso Larraburu, señaló que "ayer me pude atender en el HAM, a mí la perra me mordió en el mismo lugar y me desgarró el músculo. Para esto me dijeron la bota semi rígida y muletas".