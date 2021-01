Larraburu: "Fue mi perra, me pongo a disposición"

"Ayer mi perra se escapó, yo la corrí y cuando di la vuelta habré tardado unos tres minutos. Estaba frente a la ex sociedad de fomento, la tomé y la traje a mi casa de vuelta. Continué con mis actividades y a la noche me mandó un amigo una publicación de un grupo de Facebook del barrio. Por las características que se dieron, fue mi perra".

La frase le pertenece al dirigente peronista Dámaso Larraburu, quien luego de los dichos de Solange -la mamá del nene atacado por una Rottweiller- quiso dar su versión y ponerse a disposición. Y lo hizo también en el aire del programa "Bahía Hoy", por LA BRÚJULA 24. "Ahora estoy yendo a la veterinaria para pedir todas las vacunas y después a la seccional de Palihue para ponerme a derecho".

Y agregó, respecto de lo ocurrido, que la perra en cuestión "se ha escapado en alguna otra oportunidad, es un animal grande y pesado. No soy un experto, pero cuando muerden, no sueltan. No hay excusa alguna por lo que pasó".