River, Gallardo y la ilusión por una hazaña contra Palmeiras

¿Se puede festejar una conferencia de prensa? Es cierto, tal vez suene un poco ridículo, pero las exposiciones de Marcelo Gallardo generan esa sensación en la gente de River. El hincha escucha al Muñeco y le dan ganas de salir a la cancha, de creer que sí, que es posible, que este equipo está hecho para las grandes gestas, para las paradas más bravas. Y la de este martes sin dudas es una de ellas. Acaso, incluso, la más jodida de todas las que tuvo el Muñeco desde que se sienta en el banco.

Dan ganas de tirarse de cabeza al Allianz Parque, donde este martes desde las 21.30 River saldrá a intentar revertir un 0-3 para llegar a su tercera final de Copa Libertadores consecutiva. Es difícil, sí. Muy difícil. Pero como dice el hit de una banda que al técnico de River le gusta desde siempre, cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Poner es poner la cabeza: a eso le apunta Gallardo, a contagiar a sus jugadores. O, en realidad, a buscar que no se contagien. Que no les entre el pesimismo, la crítica desmedida que puede llegar después de estas dos derrotas dolorosas en las que, sí, el equipo cometió errores que no suele cometer y que se pagaron muy caros. Pero la ida con Palmeiras y la caída con Independiente son un par de arbolitos que no debieran tapar el bosque.

"Parecería que ahora somos un desastre y no lo somos. Somos un equipo que cometió errores en estos dos partidos que jugamos y nos toca atravesar esta situación. El tema es no confundirse ni entrar en una desesperación que te haga pensar que sos un mal equipo, un equipo que se le apagaron las luces, que da facilidades... Todas esas cosas que se dicen en contra nuestro de manera negativa. Me tengo que sentar con mi equipo de trabajo y con mis jugadores y decirles que somos otra cosa totalmente distinta. A estas instancias no llegás de casualidad ni siendo un equipo que comete muchos errores. Tengo que tener mucha calma para detectar los problemas de estos dos partidos sin entrar en la confusión. Porque parece que queda todo reducido a estos dos partidos en los que las cosas no salieron como queríamos", fue contundente el deté.

"Que la noticia no tape la historia", escribió el propio MG alguna vez en su estado de WhatsApp en 2016 después de perder con Boca por el torneo local y antes de la definición de la Copa Argentina ante Rosario Central. Justo después de aquella final ganada Gallardo ponía en duda su continuidad por primera vez en el ciclo. O en realidad, decía lo mismo que repitió tantas otras veces más adelante: que necesitaba pensar, hacer un balance y luego, si sus energías seguían al palo, retomar el mando del equipo.

Este lunes hizo algo parecido: anunció que tras esta participación en la Libertadores deberá tomarse un tiempito para pensar cómo seguir. Pero que, por lo pronto, no desvía su foco: buscará que su River haga un juego casi ideal para soñar con que es posible: "Tenemos que quedarnos tranquilos con que lo vamos a intentar. De eso se trata el fútbol. Yo prefiero intentar de la forma que nosotros tenemos. Ya hemos jugado algunos partidos perfectos, el tema es sentirlo. Si lo sentís, después está la acción. Después, el sentido común es algo que se pierde de vista. Un mal resultado parece que puede desatar una tremenda crisis, catástrofes y terremotos. Esas cosas son irreales, nada de eso pasa acá. Me baso y apoyo en mi sentido común. Y en mi equipo de trabajo. Estamos parados sobre algo sólido. Lo que no puedo permitir es que entre es esto de la crisis y catástrofe".

Si ése fue el mensaje público, y si con ese mensaje los hinchas de River se contagiaron en masa, no costará imaginarse lo que será esta tarde la charla técnica en privado: el equipo podrá ganar o perder, pero que va a salir a tirarse de cabeza, no hay ninguna duda.

​FORMACIÓN PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Gabriel Menino, Danilo; Rony, Zé Roberto, Gustavo Scarpa; Luiz Adriano.

FORMACIÓN RIVER: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri o Milton Casco; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay).

TV: Televisa ESPN, en vivo y en directo para todo el país.

Fuente: Olé