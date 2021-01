Maltrato en un geriátrico de Tres Arroyos: "La arrastré, pero nunca le pegué"

Belén Berger es la empleada de un geriátrico de Tres Arroyos que fue captada por una cámara de seguridad arrastrando a una abuela por el piso (ver video)

En el sitio Vía Tres Arroyos, la mujer reconoció lo que hizo, aunque le apuntó a la propietaria del establecimiento, Silvia Gausoro, quien supuestamente se hallaba en el lugar en ese momento y porque "el video está editado".

"Estaba bañando a una abuela cuando escucho el ruido de la puerta y otra abuela quería irse para afuera. Para que yo no la agarre se me tira al piso. Ella pesa 95 kilos y yo 65. La arrastré para entrarla porque de otra manera no podía", señaló la trabajadora.

Y agregó: "La arrastré, pero nunca le pegué. Sé que hice mal en arrastrarla y soltarla bruscamente, pero no fue mi intención. El video está cortado porque después aparece la dueña y me ayuda a levantarla porque yo sola no podía”.

“Más de una vez nos obligó a zamarrearlos o si no, venía ella y lo hacía y les pegaba hasta que sangraban. Tengo testigos”.

“Trabajé tres meses ahí y recibí mucho maltrato psicológico por parte de ella, miraba como me esforzaba con las abuelas y cuando ya no podía más recién ahí me ayudaba. Anteriormente yo trabajé un año y medio en otro geriátrico, pero me fui a Pellegrini 645 porque me pagaban unos pesos más”, dijo Berger en su descargo.