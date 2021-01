Leopoldo Luque, en terapia intensiva por coronavirus

Leopoldo Jacinto Luque fue internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo de Mendoza. A los 71 años, el campeón del Mundial 78 sufrió complicaciones por un cuadro de coronavirus.

Había dado positivo por Covid el 29 de diciembre. Los primeros días los pasó en su casa. Pero este lunes debió ser derivado al centro de salud a raíz de una baja saturación de oxígeno.

El ex goleador de la Selección, de Unión y de River, entre otros equipos, es paciente de riesgo por una obstrucción pulmonar. De acuerdo a lo que publicaron "Los Andes" de Mendoza y "Sitio Andino", Luque tuvo los primeros síntomas en Navidad y cuatro días después se sometió al test para determinar si tenía coronavirus.

“Estoy bien, controlado con medicamentos por la obstrucción que tengo, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”, había bromeado Luque tras el test.

Luque contó que desde que empezó la pandemia sólo salió de su casa un par de veces para juntarse con gente del fútbol y que mantuvo los cuidados. "Pero bueno, me tocó", señaló.

Luque nació en Santa Fe pero hace 28 años vive en Mendoza. Allí tuvo sus últimas experiencias como DT: Independiente Rivadavia en el 2003 y Argentino de Mendoza en el 2013.

Fuente: Clarín