"ABSA nos ninguneó al decir que no tenemos derecho de pedir que no se cobre por el servicio"

A modo de cierre de año, el intendente Héctor Gay realizó un balance de 2020, sin lugar a dudas, lo 365 días más difíciles de su gestión al frente del municipio y en su visita a los estudios de LA BRÚJULA 24 abordó todos los temas de actualidad que hacen a la ciudad.

Al ser consultado sobre la vedette de las últimas semanas, Gay fue tajante: "No hay magia para el problema del agua. El proceso contempla restricciones y este año hay más barrios afectados, cuando en años anteriores solo complicaba a cuatro o cinco. La ciudad sigue creciendo, hay más consumo porque más gente se queda en su casa y se instalaron piletas domiciliarias. Las obras están bien encaminadas, pero llevan tiempo. Se pueden mejorar las cañerías, pero lo estructural demandará mucho".

"Está el dinero y eso es una buena noticia, son 160 millones de dólares que mejorará la distribución. Por 10 o 15 años no deberíamos tener problemas. En la Municipalidad, hay cinco loteos que están parados porque no hay factibilidad de brindar el suministro. Hace una década, la falta de agua fue un inconveniente y no sería extraño que se puedan tener dos años de sequía. Por eso se insiste con hacer un acueducto en el Río Negro, donde no se necesitaría mucho caudal y contar con una fuente alternativa por si se seca el Dique", resaltó el jefe comunal, durante su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, se remontó a años atrás: "En la gestión Vidal se privilegió la Planta Depuradora y quizás el dinero habría que haberlo puesto en otras obras, más allá de que se cambió la mitad de las cañerías. Hoy, el problema es la potabilización y distribución, no es inconveniente al menos por el momento el agua que se lleva el Polo, siempre y cuando haya caudal en el Dique. Todo el personal y la maquinaria del municipio están a disposición de ABSA. Una gran parte del agua se usa para riego, por eso por la lluvia de ayer una jornada como la de hoy no implica un problema. Ni siquiera tenemos una buena estructura tarifaria. En California, te dan 200 litros por habitante y a partir del 201 te arrancan la cabeza. Acá, se consumen 500 litros y no se insta a ahorrar".

"El municipio hizo una presentación ante ABSA, pidiendo que se garantice el suministro y que a aquellos que no se les brinda el servicio no se les cobre la factura. Y ayer recibimos una respuesta bastante dura, diciendo que el municipio no tiene ninguna facultad, cuando en realidad somos los representantes del ciudadano y hasta adjuntamos cientos de mails con reclamos. Y nos dijeron que tenemos que quejarnos ante la Autoridad del Agua, el único organismo que ABSA reconoce para elevar las quejas. Si un municipio no puede pedir reclamar… La OMIC interviene porque la gente internaliza que es un organismo que responde y soluciona. Y los mismos bahienses saben que el ADA no les va a resolver el problema de fondo. Yo, desde mi rol de Intendente, seguiré reclamando", destacó.

Por último, aclaró que "en agosto le hice el primer reclamo a Kicillof, que me garantizó el dinero. Y llegó fin de año y solo se repararon algunas roturas. Argentina ha ido en una decadencia y precariedad muy notoria. Esto se supera con inversión. Con EDES, teníamos cortes de energía a diario durante los veranos. Cuando se insistió, se bajó la cantidad de interrupciones del servicio el año pasado. Uno habla de Bahía, pero el problema de agua también radica en Punta Alta, Pringles y Villarino. En la ciudad, el 80% de los vecinos paga la tarifa del agua regularmente, me lo admitió la gente de Provincia. Creo que va a estar el dinero para solucionar este problema, pero no va a ser magia y haremos un seguimiento casi diario del tema.

Contrato con Sapem Ambiental

El tema de la basura lo hemos hablado, nosotros no estamos del todo conformes con el tema. Habíamos elevado un pliego para mejorar el servicio, aprovechando que termina el contrato con Sapem Ambiental. Pese a que teníamos los votos para aprobarlo, entendimos que debíamos llegar a un consenso con la oposición, sabiendo que el contrato con la empresa es el más elevado de todo el municipio. Se hizo un cambio en la gerencia y esperamos resultados.

Obra pública

El año que viene tendremos más obra pública que en 2020. No solo en calles, sino en lo que respecta a luz, agua. Comenzó en estos días la pavimentación en calles Chile y México. En lo que respecta a baches, hasta la pandemia habíamos puesto al día esa situación y tenemos un plan importante para lo que vendrá. La obra de Dasso marcha muy bien y debería estar terminada para septiembre/octubre.

Firmé el contrato para un nuevo centro de salud en Grünbein y Villa Gloria porque cuando terminamos un plan de casas que estaba abandonado, mucha gente se fue a vivir allí y era necesario seguir con el centro de salud anual que venimos construyendo para descentralizar el Hospital Municipal. Entre enero y febrero comienzan varias horas. Se repavimentará avenida Colón entre la Plaza Rivadavia y la cancha de Olimpo. Se va a pavimentar un tramo para seguir extendiendo la conectividad en la zona de barrio de Prensa. Y seguiremos con la colocación de luces LED.

El Parque Independencia está en medio de un concurso para realizar un proyecto en tres etapas, con fondos comprometidos, que revalorice el paseo pero, a la vez, sea realizable desde el punto de vista costos. En el Parque de Mayo veremos una mejoría notable, de la cual ya se nota mayor presencia de verde. Y la calidad de los carritos que se van a instalar son muy modernos. El canon se lo pagarán a la ONG y se harán cargo de la puesta en valor.

Otra novedad que empezamos a instrumentar es el Parque Campaña del Desierto que está antes de llegar al Shopping. Hoy estamos haciendo una compulsa para que la gente elija el nombre. A mí, particularmente, me gusta el nombre de César Milstein. Pretendemos que sea un parque que se construya de acá a 30 años, que sea un pulmón de la ciudad. Por eso comenzaremos con la forestación, luego se delinean los senderos, ya está el riego y con especies autóctonas, más allá de que un jacarandá sea vistoso.

Inseguridad

La seguridad está razonablemente bien, no hay grandes hechos como el Conurbano, pero si hay dos ya es para preocuparnos. Hoy todavía tenemos todos los patrulleros que Ritondo nos dio en 2017 y nunca se actualizaron, algunos están deteriorados. Le pedimos a Berni y nos aseguraron que luego del Operativo Sol llegarán.

Licencia y reelección

Llevo dos años sin tomarme licencia, esperemos que a mitad de año pueda hacerlo. Yo defendí mucho la ley que impide más de dos períodos en la intendencia por eso no pienso en volver a postularme. En 200 años no hubo nunca una mujer electa intendenta, creo que sería un buen momento. Y si no es en 2023, que sea en 2027. La pandemia no terminó.