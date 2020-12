Gay explicó por qué esperará para aplicarse la vacuna contra el COVID-19

El intendente Héctor Gay visitó los estudios de LA BRÚJULA 24 y se expresó esta mañana con relación a cuál es su postura respecto a la llegada de las primeras dosis del coronavirus, las primeras 450 que arribaron hace casi 24 al Hospital Penna.

"En algún momento me vacunaré, es algo que se está esperando. Que se haya aprobado la de AstraZeneca y Oxford es positivo porque es la que va a llegar en un futuro. El ministro Gonzalez García reconoció que la vacuna rusa no completó la fase 3. La situación en Europa es complicada, con ciudades en las que hay toque de queda por el rebrote. Ayer Gran Bretaña tuvo 40 mil contagios en un día y ningún país europeo quiso ponerse la vacuna rusa porque no está aprobada. No obstante, el laboratorio que la fabricó tiene cierto prestigio. Preferiría esperar para recibir la dosis", mencionó el jefe comunal bahiense, durante la extensa entrevista con el periodista Germán Sasso.

Y dejó en claro que "no se trata del país que sea, sino que tenga garantizada la seguridad y la eficiencia, algo que se logra superando la fase 3 de las pruebas. Más allá de todo esto, lo que hay que recordar es que la pandemia no terminó y los casos en Bahía están subiendo. Si van a llegar 450 dosis por semana a Bahía, el plan no sirve. Particularmente soy un defensor de las vacunas, todos los años me engripaba y de un tiempo a esta parte me apliqué la de la gripe y nunca más sufrí esa enfermedad. Más allá de que la ciencia avanza, las vacunas necesitan un tiempo de consolidación y es falso que en un mes no habrá más coronavirus".

"Ha sido un año horrible, por todas las repercusiones desde el punto de vista sanitario. Al principio de la pandemia nadie sabía nada, se hacían proyecciones y teníamos la sensación de que iba a durar mucho menos. El recuerdo de la Gripe A que se extendió por un par de meses nos jugó una mala pasada porque, en mayor o menor medida, esto nos va a acompañar al menos por un año más. En este año se ganó en experiencia y la llegada de la vacuna. En contra es que la gente no resiste más restricciones", añadió el Intendente.

Gay mostró su preocupación porque "están apareciendo otras enfermedades que no se trataron como correspondía durante la pandemia, algunas de ellas mentales, por el encierro en gente mayor y chicos. Un año sin clases presenciales. Las clases virtuales sirvieron en muy poca medida. Tengo dudas si el 1º de marzo se reanudan las clases y tengo dudas por la posibilidad de que haya un rebrote".

"En Bahía Blanca se trabajó para que nunca le falte una cama a nadie y como comunidad debemos darle un enorme reconocimiento a todos los efectores de la salud que tuvieron un compromiso admirable. Y a aquellos que hacen fiestas clandestinas o se sacan el barbijo, les sugiero que estén un día en una terapia intensiva para que tomen conciencia. De algunas de las fiestas clandestinas, ahora surge que muchos de los que acudieron hoy tienen COVID-19. El problema es que ese joven que está harto de que no haya boliches y salga, después comparte la casa con sus padres o abuelos", agregó.

Por último, recordó que "en mi caso, estuve tres veces aislado pero no me contagié. Bahía tiene ocho hospitales, pero todos tienen un público específico y aquí hubo que tratar desde el municipio de tener un solo sistema coordinado. Tuvimos reuniones presenciales o virtuales con todos los directores para trabajar y colaborar con el nosocomio de al lado. Habilitamos cinco UCMA que se usaron muy poco. Pepe Sánchez en marzo me entregó las llaves del Dow Center, ese fue uno de los tantos gestos".