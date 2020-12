Caso Facundo: otro freno a los planteos de la querella

La Cámara Federal rechazó en las últimas horas la recusación que había presentado la querella contra la jueza Gabriela Marrón, quien se encuentra a cargo de la investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro.

El juez de Cámara, Pablo Candisano Mera, firmó la resolución en la que se rechaza el intento de recusación de las querellas a la magistrada, entendiendo que no hay motivos para apartarla del mediático caso.

Desde la querella, insisten en apartar a Marrón ya que no adhirió a la teoría sobre la desaparición forzada del joven de 22 años y a la acusación que se quería instalar contra la policía bonaerense.

Sin embargo, desde la Cámara mencionaron que no estar de acuerdo con la determinación de la jueza no implica que esta última haya actuado mal. De hecho, no existen pruebas para sostener la posibilidad de una desaparición forzada y las hipótesis respecto a cómo murió Facundo van por otro lado.

"La muerte de Facundo Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento", fue el resultado de la autopsia conocido el pasado 1 de octubre.