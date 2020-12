Tensión en la Uocra: una facción disidente toma el gremio

Momentos de tensión se viven desde la madrugada en la sede local de la Uocra, ubicada en Saavedra al 400, atrincherándose en el interior de las oficinas y exigiendo la presencia de los medios de comunicación para exponer el descontento ante la actual Comisión Normalizadora.

Al respecto, el titular de la Departamental, Gonzalo Bezos, sostuvo que "el grupo ingresó a las 4. El conflicto estaría en vías de solución. Ellos pretendían que los medios locales se hicieran presente para que la opinión pública tome conocimiento de la situación complicada que atraviesan los afiliados. Están disconformes desde lo laboral con la Comisión Normalizadora".

"Pretenden que personas de la ciudad se hagan cargo de la conducción del sindicato. Vinimos a plantear un diálogo que evite cualquier acto de violencia. Al margen de la situación conflictiva, por ahora no hay inconvenientes. El referente se identificó como Lucas. Acompañaremos a los periodistas hasta la ventana para que puedan charlar con los manifestantes", enfatizó.

A su turno, el letrado Hernán González Beccares, abogado de la Comisión Normalizadora recalcó que "hay un grupo minúsculo de personas que forzó la puerta e ingresó. Entregaron un petitorio anónimo. Esto es un delito, irrumpir en la madrugada. El comisario de la Primera nos mostró una foto en la que se ve que colocaron muebles en la puerta para que no se pueda abrir".

"No tiene sentido este accionar vandálico. El gremio está siendo normalizado desde que se detuvo a Monteros. Aún no se logró el cometido para llamar a elecciones, las cuales se ganan de forma legal, no por la fuerza. Seguramente sean el año próximo", cerró.