Tensión en la Uocra: "El actual interventor es peor que Monteros"

Se identificó como Lucas y tomó la palabra. El vocero de la facción que toma la sede de la Uocra en la ciudad hizo escuchar su voz en LA BRÚJULA 24 y esgrimió los motivos de tan drástica decisión, encendiendo una mecha que pone el riesgo la paz social, teniendo en cuenta los antecedentes violentos de otras disputas en el sindicato.

"Le pedimos disculpas a toda la ciudadanía. Tenemos compañeros despedidos por la pandemia, vino un interventor al que no conoce nadie y solo quiere hacer negocios. Pedimos un referente local por el bien de la ciudad", inició su descarto.

Y agregó en su charla con el periodista Germán Sasso que "somos trabajadores autoconvocados, de ninguna facción. La verdad es que vinimos con los compañeros a hablar de forma civilizada, no queríamos llegar a esto. Acá hay gente que está en la lista negra y no sabemos por qué. No hubo solo nueve despedidos como se dijo y acá no se hizo nada".

"Como no tengo una bandera política no quiero que me asocien con los violentos. Solo quiero que las familias coman. (Carlos) Boer es peor que (Humberto) Monteros --se encuentra detenido por ser la cabeza de una mafia dedicada a la extorsión y asociación ilícita--, vino a hacer su negocio. Nosotros estamos en todas las obras, somos trabajadores autoconvocados y no tenemos por qué sufrir todo esto, amenazas constantes", mencionó el vocero, con su voz entrecortada.

En otro tramo de su testimonio sostuvo: "No se puede vivir más así. No nos dejan más alternativa. Hablamos con todo el mundo. Este señor Boer le dio trabajo a gente de afuera y a nosotros no. En la obra de los parques eólicos se contagió un cordobés. Acaso nosotros no estamos capacitados para trabajar, somos inútiles, estamos pintados".

"No estamos armados, no queremos violencia, Solo queremos un gremio libre de amenazas. La cantidad de negociados que hay es enorme. Cómo puede ser que uno vea a los compañeros usando botines que son una mugre. No queremos molestar a nadie, estamos deliberando hasta cuándo nos vamos a quedar", aseveró en otro segmento de la nota.

Por último, recalcó: "Hay facciones que no saben ni siquiera qué es un pico o una pala. Son todos pagados. Ojalá tuviera las pruebas para demostrarte que hay mucha droga en el gremio. Quiero darle de comer a mi familia, siempre lo mismo, tenemos que andar negociando con el dirigente de turno. Y te ponen en una lista negra sin sentido".