Bahía continúa sin recolección de residuos

Por segundo día consecutivo no hay recolección de residuos domiciliarios en toda Bahía Blanca. La falta del servicio tiene relación con una medida de fuerza que realiza el gremio de Camioneros desde las 6 de la mañana de ayer, y que agrupa a los trabajadores de la empresa Sapem Ambiental.

Según indicó el secretario general del sindicato, Roberto Arcángel, a la redacción de LA BRÚJULA 24, tras la renuncia de Ernesto Aguirre, presidente de la empresa, "hoy no cuentan con un interlocutor válido para responder las inquietudes de los trabajadores".

"Sentimos que nos están faltando el respeto. Al presidente lo hacen renunciar, porque entendemos que no era del agrado de ellos y ahora no dejaron a nadie. Si tenemos algún reclamo por hacer o si a un trabajador le pasa algo, no tenemos con quien dialogar", mencionó Arcangel.

En la mañana de hoy habrá reuniones en el Palacio municipal entre funcionarios de la Secretaría de Gobierno y quien sería el nuevo presidente de la Sapem Ambiental, el contador Juan Lucas Vélez, aunque su arribo no está formalizado oficialmente.

Luego de esa charla, se espera un acercamiento con los dirigentes de Camioneros para solucionar el conflicto y que vuelva el servicio de recolección.