Bahía, otra vez sin recolección de residuos

El secretario general del gremio de Camioneros en Bahía Blanca, Roberto Arcángel, aseguró esta tarde que el servicio de recolección de residuos está suspendido por tiempo indeterminado en la ciudad.

Según Arcangel, la medida de fuerza comenzó a regir a las 6 de la mañana. El reclamo tiene que ver con que, según mencionaron, "hoy no cuentan con un interlocutor válido para responder las inquietudes de los trabajadores".

"Sentimos que nos están faltando el respeto. Al presidente lo hacen renunciar, porque entendemos que no era del agrado de ellos y ahora no dejaron a nadie. Si tenemos algún reclamo por hacer o si a un trabajador le pasa algo, no tenemos con quien dialogar", mencionó Arcangel, en contacto con la redacción de LA BRÚJULA 24.

El último viernes, Ernesto Aguirre dejó el cargo en la presidencia de Bahía Sapem Ambiental, luego de presentar la renuncia y por el momento no tiene reemplazo confirmado.

"Los trabajadores están con mucha incertidumbre, porque se están diciendo muchas cosas. Que se privatiza, que van a reducir las frecuencias, que van a echar gente... Por eso, queremos tener una respuesta y por eso hemos decidido tomar esta determinación", agregó.

La semana pasada, el servicio también estuvo paralizado, aunque en aquella ocasión por una protesta de recolectores informales, quienes impidieron el ingreso de los camiones de Sapem Ambiental al relleno sanitario.