Rocío Marengo apuntó contra una participante: "Andate a tu casa nena"

Rocío Marengo fue la última eliminada de «MasterChef Celebrity». Sin dudas, su salida sorprendió a todos, debido a que la modelo era una de las candidatas para quedarse con el certamen. Curiosamente, la mediática no se fue de la mejor manera, ya que quedó enemistada con varios compañeros del reality de cocina de Telefe. Durante las últimas horas, Marengo visitó el programa de Florencia Peña y defenestró a Leticia Siciliani.

«Cuántas veces le vas a bancar a un compañero o a un empleado ese ‘ay, no tengo ganas, no tengo ganas…’. Nena, andate a tu casa. Todo el tiempo dice que no tiene ganas y que le da lo mismo… A algunos nos gusta mucho la cocina, entonces cuando ves que no tienen ganas querés que se vayan a su casa. Se queja mucho», manifestó la actriz, enojadísima con la actitud de la hermana de Griselda Siciliani. Cabe destacar que Leti volvió ayer luego de protagonizar un doble faltazo la semana pasada.

Luego de su primera ausencia, Leti rompió el silencio en diálogo con el programa de Vero Lozano: «No voy a decir por qué no fui, es un tema privado y personal que sabe la producción, y que sé yo. Fueron por dos programas, nada más… Algunos se preocuparon por si tuve covid, pero lo hubiera dicho, no tendría por qué ocultarlo. Fue algo más personal», manifestó la actriz mediante un audio de Whats App que le mandó a Nicolás Peralta, panelista del magazine de Telefe.

Luego, el comunicador redobló la apuesta y brindó más información: «Leticia faltó dos días. Esto no me lo dijo ella, pero es oficial porque hablé con la persona que estuvo ahí. Leti se preparó como todas las mañanas. Salió de su casa, vino a grabar con Sofi Pachano, porque ella siempre la pasa a buscar, pero esa relación está tensa. No hablaron en todo el viaje. No hablaron de nada, siguen incómodas, el grupo ‘Las Bichis’ tiene una grieta y eso le afectó en lo emocional», manifestó Peralta.

«Leti se empezó a sentir mal y, a último momento, sufrió una descompostura. No fue diarrea. Era un malestar general en el cuerpo que le impedía estar. Ella es muy autoexigente y quería dar lo mejor», agregó el panelista del programa de Vero Lozano, quien se animó a sacar a la luz el presunto verdadero motivo de la doble ausencia de Leticia Siciliani en el reality de cocina de Telefe. Lo cierto es que la actriz preocupó a absolutamente todos con sus llamativas ausencias.

Fuente: El Intransigente.