Nuestro "Max" de 100 Días para Enamorarnos, en su mejor momento

Versátil como pocos, actor, cantautor, artista integral y dueño de un destino que nos suma a todos. Andrés Almeida brilla con la fuerza de los grandes practicantes de arte iberoamericanos que se proyectan en una carrera sin par.

En la piel de Max, Almeida descolla en 100 Días para Enamorarnos, una de las series popularmente conocidas por marcar tendencia en Netflix como una de las que mayor visualización logra por estas semanas.

Simultáneamente, en un año marcado por la pandemia, para este mexicano el sol brilla a pleno porque con su single Tiempo, superó las expectativas en las principales plataformas con un tema musical condenado al éxito. Y se hizo unos minutos para conversar con LA BRÚJULA 24.

"Estoy disfrutando muchísimo este proyecto de la serie porque tuvo un momento sombrío al comenzar la pandemia. Llegamos incluso a cancelar la producción cuando faltaban algunos meses para terminar la tira", mencionó sobre la remake de 100 Días para Enamorarse, de Sebastián Ortega.

Y aclaró: "Hubo angustia, no lo voy a negar, por los meses viviendo fuera de casa y trabajando en Miami. Luego, se dio la noticia de que iba a salir al aire y, si bien al principio no tuvo la repercusión esperada, luego el estreno en Netflix tuvimos un golpazo positivo que nos pone felices".

"La otra parte que a mí me emociona es la musical porque me permitió desarrollarme a través de mi personaje. Todo lo que toca Max es composición mía. Soy muy parecido a lo que se ve en pantalla. Tuve que dejar muchos proyectos musicales por enfocarme en la actuación, por eso este tipo de personajes uno los trata de exprimir al máximo", sostuvo en el programa "Tal Cual Es".

Por último, ante la requisitoria del animador Fernando Quiroga, sostuvo "soy tan músico como actor. Pero generalmente me presento más como esto último, donde tengo más reconocimiento y trabajo diariamente, más allá de que cantar me ha ayudado muchísimo y me definen como artista".