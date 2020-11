Tenso cruce entre Juana Viale y Nicolás Trotta

Nicolás Trotta fue uno de los invitados al programa de televisión de los sábados por la noche, La Noche de Mirtha, conducido por la nieta de la legendaria conductora, Juana Viale.

Además del ministro de Educación de la Nación se sentaron en la mesa Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; José María Campagnoli, fiscal de Saavedra y Gino Tubaro, el creador de prótesis a través de impresiones 3D.

La velada tuvo varios momentos incómodos ya que convivieron en la misma mesa opositores y oficialistas al gobierno actual. Pero la situación de mayor tensión se vivió cuando, mientras debatían sobre la situación económica de la Argentina, Juana Viale, le preguntó a los funcionarios Trotta y Tolosa Paz en qué moneda tienen sus ahorros.

El primero en responder fue Trotta quien afirmó que tenía parte en pesos y parte en dólares. Rápidamente la nieta de la diva le preguntó: "¿Cambiarías todos tus dólares a pesos para dar un ejemplo?", a lo que el ministro respondió: "Tengo mis ahorros en dólares hace siete u ocho años".

Fiel a su estilo, Juanita le retrucó: "No importa desde hace cuánto tiempo, es una pregunta". Trotta, continuó: "Uno atesora en una moneda o en un plazo fijo, yo que no entiendo…", y fue interrumpido por el fiscal Campagnoli: "O sea que no los cambiarías".

En una posición algo incomoda Nicolás Trotta aclaró que sus ahorros en dólares están declarados. Por su parte, Victoria Tolosa Paz aseguró tener sus ahorros y su Declaración Jurada en pesos.

Fuente: Filo News