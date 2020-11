Borré fue aislado preventivamente por un caso de coronavirus

A pesar de que los resultados de los hisopados que se realizó el plantel durante la jornada del jueves dieron todos negativo, horas después se encendieron las alarmas en el mundo River. Rafael Santos Borré debió ser aislado de manera preventiva luego de que se conociera que una persona con la cual tuvo contacto directo diera positivo de coronavirus. Así, el delantero no podrá ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y se perderá el partido de este sábado (21.15) ante Rosario Central.

La decisión de separar al colombiano se debe a una cuestión protocolar y el procedimiento será el mismo que tuvo que atravesar el Muñeco, quien hace algunos días también fue aislado por haber sido contacto estrecho de un caso de Covid-19: compartió durante 15' una cena familiar en un lugar cerrado junto a un juvenil de River, amigo de su hijo de Matías, quien al día siguiente dio positivo. Al final, lo del DT fue una falsa alarma y en Núñez esperan que con Borré suceda exactamente lo mismo.

ℹ️ [Parte médico] El jugador Rafael Borré ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo de COVID 19. Una vez cumplido el tiempo prudencial, se le realizarán los estudios correspondientes. — River Plate (@RiverPlate) November 6, 2020

Borré no presenta ningún síntoma compatible con el Covid-19 y el reciente testeo le juega a favor, pero como la sintomatología de este virus puede manifestarse en un rango de tiempo amplio y el PCR no detecta las cargas virales bajas durante los primeros días de contagio, la idea es que Rafa se quede en su casa hasta el lunes, día en el que los médicos le realizarán un hisopado para determinar si se infectó o no. Los pasos a seguir son los que recomienda el protocolo y hay un detalle no menor: fue papá hace algunos días y debe extremar los cuidados para evitar un posible contagio de su pareja, la periodista Anita Caicedo, y de su bebé llamada Guadalupe.

Fuente: Olé