No recibían a su papá en Bahía y lo tuvo que internar en Punta Alta

Gabriela, oyente y lectora de La Brújula 24, sufrió anoche una situación desesperante, originada porque estuvo varias horas con su papá en una ambulancia, sin poder ir a ningún hospital de la ciudad por una supuesta falta de camas debido a la alta demanda generada por el coronavirus.

"Mi papá tiene una insuficiencia hepática y un problema en una pierna, está en silla de ruedas, y hace dos meses que damos vueltas con todo esto", refirió la mujer, con indignación. Y agregó: "En un primer momento se internó en el Hospital Penna, ahí lo atendieron muy bien, lo estabilizaron y le dieron el alta. Pero en este tiempo, ya dos veces lo tuve que llevar en auto a la guardia".

"La gente de las ambulancias dice que en los hospitales no los reciben. Mi papá tiene obra social y así y todo no lo toman. Anoche estaba con una infección grave y estuvimos casi cuatro horas esperando".

Y siguió: "Como a las 12 de la noche apareció una cama en el Eva Perón de Punta Alta, nos atendieron bien, pero viviendo a una cuadra del Penna o 10 del Italiano, donde tu obra social tiene convenio, es ilógico que tuviéramos que ir a otra ciudad".

"Ahora estoy esperando el parte médico para ver cómo está mi papá", contó. "Hace 10 día me pasó que la gente de la ambulancia me dijo que me ayudaban a subirlo a mi auto y que yo lo lleve porque a ellos no se lo tomaban en ningún hospital", cerró.