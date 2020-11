El representante Guillermo Coppola dialogó en el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 y brindó detalles sobre la recuperación de Diego Armando Maradona, luego de la intervención quirúrgica a la cual fue sometido el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Al respecto, Coppola aseguró: "Me preocupa cómo seguirá la salud de Diego. Voy hasta el lugar que me dan, y sin meterme donde no me corresponde. Hablo con Yanina y con Dalma. Me van contando. Ya la reacción de querer irse es buena, porque es el Diego que conozco. Porque el Diego del viernes no era él".

Y sobre su potencial salida del sanatorio, afirmó que "están pensando en acondicionar su domicilio, para que se pueda tener toda la tecnología posible para termine la desintoxicación, la oxigenación. Igual Diego tiene suerte, porque el médico que lo asiste es neurocirujano".

Una vez más Coppola aseguró que "la ruleta rusa no hay que jugarla. Yo lo vi mal el viernes en el partido de Gimnasia, que fue, no sé para qué. El de ese día era otro Diego. Era una imagen que nadie quería ver".

Repasando el tiempo que estuvieron juntos, rememoró: "Uno ha estado en las buenas y en las malas. Una época brillante del 85 en adelante, premios títulos, mundiales y gloria. Y después vino una golpeada. Punta del Este, episodio duro en la salud de Diego… pero afortunadamente digo, él tiene esa marcha de más que le permite salir airoso".

Hablando de las cosas que lo hacen feliz a Maradona, no dudó en sostener que además del fútbol, "otra de las cosas que lo hacen feliz, porque lo viví, es el calor de la familia. Lo tiene, siempre lo va a tener. Dalma y Yanina se criaron conmigo. Se quiénes son y sé lo que sienten. Claudia ni hablar. Hoy decidieron estar separados. Ex parejas, otros hijos que ha reconocido, como Dieguito Fernando, Jana, Diego Jr. Por ahí hay dificultades porque la familia se amplió. Yo no puedo hablar de eso. Sí puedo hablar de lo que viví".

Por último, Guillermo Coppola le dejó un mensaje a Diego Maradona:

"Diegote querido, cuánto recorrimos juntos, ¿No?. Hoy tenes la posibilidad de hacerlo de la mano de tus hijas y de tus nietos. Tenes dos nietos. Aprovechá. La vida la hicimos celebrándola. No dejes de hacerlo. Un poquito más de respeto a las cosas que nos dañan, y un poco más de atención a las cosas que nos hacen bien. Hace un scrum con la familia, y por 60 años más".