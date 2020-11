"Hay que evitar la mala información y confiar en las autoridades que hoy nos representan"

El infectólogo bahiense Diego Maurizi habló con LA BRÚJULA 24 sobre la polémica instalada en torno a la eventual llegada de la vacuna rusa al país.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el profesional remarcó que "me parece que tenemos que dejar de polemizar y escuchar más las autoridades. Creo que la persona indicada es Carla Vizzotti para tomar estas decisiones, es una doctora que hizo todo su trabajo medico en vacunas, es referente".

"Yo me quedo muy tranquilo porque además lo que hizo Argentina es una precompra de 25 millones de dosis, pero a referencia de lo que suceda en cuando a eficacia. Decir que no es segura es hablar sin saber y no esperar la información oficial", señaló el especialista.

Además, señaló que lo más importante en esta etapa tiene que ver con poder educar a la población. "Hay que esperar la información oficial y en base a eso concientizar para que no ocurra este problema de que la gente no quiera vacunarse".

"Sabiendo que eso, la única realidad es que la vacunación junto al lavado de manos son las dos cuestiones que más vidas salvaron en la historia, es una herramienta fundamental", agregó.

Consultado respecto de los motivos que generan desconfianza en el ciudadano común, Maurizi dijo que "creo que estamos llenos de mala información, hoy en día cualquier cosa está a un pulso del teléfono y eso hace que la gente no saque buenas conclusiones. Por eso insisto en que confiemos en las autoridades que nos representan y nos guían en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud ".