Adolfo Alsina, sin contagios: entre el cuidado, la suerte y la "mística"

David Hirtz, senador provincial y ex Intendente Adolfo Alsina, habló esta mañana con el equipo de LA BRÚJULA 24 sobre el presente de ese distrito, que se mantiene como el único "invicto" en cuanto a casos de coronavirus en la Provincia.

En tal sentido, en diálogo con el periodista Germán Sasso, dijo que "desde el punto de vista epidemiológico venimos bien". De todas maneras, reconoció que "uno no sabe cuando entra el virus y después se da una réplica fuerte, como ha ido pasando en otros distritos que no tenían casos".

"Con el Intendente -Javier Andrés- decimos que es un mix entre el cuidado de la gente, porque somos comunidades que se pueden controlar desde el punto de vista de los accesos, y después una dosis de suerte", aseveró.

Y claro, no podía dejar de mencionar que "después aparece la chance de que la laguna de Epecuén tenga algún efecto. Algunos epidemiólogos dicen que en un ambiente de mucha salinidad el virus no puede prosperar, como ha pasado en lugares cercanos al Mar Muerto. Podría ser el caso de Carhué, que está cerca del lago, pero no de las otras localidades que están a 50 km".

Respecto de la infraestructura sanitaria del distrito, contó que "el hospital más grande es el San Martín, de Carhué, que es un poco nuestra referencia regional. También hay otros en Rivera y en Villa Maza, y salas de primeros auxilios en el resto de las localidades. Nuestro punto de referencia es Bahía Blanca, aunque la situación que atraviesa la ciudad nos hace buscar otras alternativas".