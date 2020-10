OMIC: "Lo que no se reclama no se visibiliza"

La asesora letrada de la OMIC, Pamela Cantero, dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 y entregó un pantallazo de cómo mutó el trabajo de la oficina con el correr de los meses de pandemia.

Al respecto señaló que "en marzo, abril, hubo muchos reclamos por el tema viajes y eventos. Se fueron solucionando con el paso del tiempo. Parece que pasó mucho, pero al comenzar pensábamos que íbamos a estar apenas 15, 30 días. Poco a poco las empresas comenzaron a adecuarse".

Y continuando sobre ese tema, resaltó que "los mayores problemas los tienen quienes compraron algún espectáculo en efectivo. En las demás modalidades se reintegra el dinero casi de inmediato, ya sea en transferencias, tarjetas de débito y crédito".

Siguiendo con la línea de tiempo, Cantero resaltó que "después aparecieron las estafas vía redes sociales. Siempre le van encontrando la vuelta los delincuentes. En este momento hay publicidades de bancos y el municipio, concientizando y avisando que la gente no de claves. Es muy importante reclamar. Lo que no se reclama no se visibiliza".

Señalando que mucha de la atención se enfoca a compras online, la integrante de la OMIC le dedicó un párrafo aparte a los problemas que se generaron con las garantías de los productos.

"Las garantías de objetos que se compraron en su momento también fueron problemáticas. Esto porque las mismas operan con el servicio técnico. Muchas empresas tienen esos servicios en el AMBA. Como teníamos distintas fases a ellos, ocurrió que muchas fábricas estuvieron cerradas, por eso nosotros no podíamos tener comunicación. Con el transcurso de los meses se fueron solucionando".

Por último, Cantero destacó que recibieron "2600 llamadas en septiembre, trabajando de 9 a 13. La gente puede enviarnos sus dudas al mail [email protected] o incluso dejarnos un sobre por debajo de la puerta con sus dudas y alguna manera de contactarlos".