Uset tras participar del traslado de un cuerpo: "Fue el papelón más grande de la historia"

Visiblemente molesto por la situación atravesada, el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, aseguró esta tarde que haber tenido que participar en persona del traslado del cuerpo de una mujer fallecida por coronavirus al cementerio municipal, teniendo en cuenta que las personas afectadas a tal tarea se negaron a hacerlo por estar de paro, fue "el papelón más grande de la historia".

"No lo tomo como un acto heroico, todo lo contrario. Me parece vergonzozo que como municipio no hayamos podido darle una respuesta lógica y natural a una familia de Punta Alta que estaba viviendo una situación dolorosa. Como intendente no pude hacer trabajar a la gente que corresponde. Por eso, me puse al frente de la situación para darle una solución", mencionó Uset en diálogo con el programa Nunca es Tarde de LA BRÚJULA 24.

El jefe comunal aseguró que se enteró de la tremenda situación por intermedio de otras personas y que tras una mañana de negociaciones con la cúpula del Sindicato de Municipales, no pudieron encontrarle una solución lógica que permita solucionarle el conflicto a esta familia, que estaba sufriendo por la pérdida de un ser querido a causa de la pandemia.

"No podemos reunirnos durante cuatro o cinco horas y después terminar haciendo papelones como los de ayer. Está claro que fue el papelón más grande de nuestra historia", dijo.

Uset se lamentó porque este tipo de situaciones degrada la imagen que tienen los vecinos respecto a los trabajadores municipales y también afecta la percepción del público respecto a los sindicatos.

"Estamos en una etapa difícil en cuanto a la relación con la dirigencia sindical, con una cúpula muy combativa. De todos modos, no me extraña porque en pleno incendio de Pehuen Co, venían a quemar gomas al municipio, por lo que teníamos sacar bomberos de la galera", se quejó.

"En lugar de salir a defender los intereses del municipio, salgo a defender al trabajador municipal, porque esto lamentablemente degrada su imagen frente al vecino y sé de la vocación que tienen muchos de ellos de colaborar con los problemas de la gente" , dijo.

"Además esto suma a la mala imagen que ya tiene la dirigencia sindical en el país. Soy un defensor de los sindicatos, pero creo que en este caso no estuvieron a la altura de las circunstancias", aseveró.

Uset describió en detalle cómo fue el proceso de traslado de esta paciente y mencionó que una vez que llegaron al cementerio, los delegados gremiales se ofrecieron a completar la tarea.

"Tras una reunión, en la que no llegamos a un acuerdo total, logramos entrar al cementerio para poder hacerlo nosotros mismos, evitando todo tipo de bloqueos. De todos modos, cuando arribamos, nos encontramos con los delegados municipales, quienes fueron los que liberaron el nicho y completaron la tarea", completó.

Por último, Uset le pidió disculpas a los vecinos de Punta Alta, porque más allá de forzar la discreción del caso, terminó siendo "un pequeño escándalo".