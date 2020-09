"Me apretó los cachetes y me dio un beso a la fuerza"

Guadalupe es otra mujer que, luego de las notas publicadas por LA BRÚJULA 24 que reflejan supuestos abusos sexuales cometidos por el odontólogo Jorge Raúl Alderete, se animó a hablar y contar su historia. Y como hasta ahora, el patrón se repite.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, contó que "tenía 18 años, en ese entonces usaba ortodoncia y me atendía en el mismo consultorio pero a la mañana, con mi ortodoncista. Él vio que tenía una muela en mal estado así que me derivó con este hombre para hacerme un tratamiento de conducto".

"Tardó una semana cuando eso se hace en un ratito, me hacía ir todos los días, siempre con la muela abierta, en vez de estar una hora estaba dos y media", contó la damnificada, y recordó cómo actuaba el profesional. "Se quedaba sentado en el escritorio, hablando con la amante supuestamente, sobre cosas sexuales que había hecho, yo no sabía que hacer".

"Además, a la hora que él atendía no había nadie en el consultorio. No me acuerdo bien las palabras, pero hablaban sobre eso porque yo no entendía nada. Hablaba y me miraba", señaló con indignación.

Y agregó: "El último día, cuando estaba terminando el tratamiento, me agarró de la mejilla me dio un beso a la fuerza. El conducto no lo llegó a terminar y yo no fui más. Le comenté a mis padres y me dijeron que no diga nada porque no me iban a creer".

Aflijida, Guadalupe explicó lo que sintió cuando se enteró de que Alderete había sido denunciado. "Cuando vi la primera vez la noticia y leí odontólogo, entré a la nota buscándolo a él. Cuando lo vi me paralicé, me agarró angustia porque no podía creer que recién hoy, después de tanto tiempo abusando de mujeres, cayera".