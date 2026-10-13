Cómo preparar avena trasnochada de vainilla y chocolate

Si las mañanas suelen ser una carrera contra el reloj, hay una receta que puede hacerte la vida mucho más fácil. La avena trasnochada de vainilla y chocolate es una alternativa práctica para dejar el desayuno listo desde la noche anterior, sin encender la cocina ni dedicar demasiado tiempo a la preparación.

La propuesta tiene un atractivo extra: su sabor recuerda al de la masa de las galletitas con chips de chocolate. Así lo contó Jess Carter en su canal de YouTube, donde compartió esta versión ideal para quienes disfrutan de los desayunos dulces y buscan una opción que puedan organizar con anticipación.

¿Lo mejor? La mezcla se prepara en apenas cinco minutos. Después, el trabajo queda en manos de la heladera, que permite que los copos de avena absorban el líquido y se ablanden hasta conseguir una textura suave y cremosa.



Una de las grandes ventajas de esta receta es que no hace falta prepararla cada mañana. Según explica Carter, las cantidades rinden aproximadamente tres porciones y la mezcla puede conservarse en la heladera durante unos tres días.

La idea es sencilla: preparar todo de una sola vez, repartirlo en tres recipientes y guardarlos bien tapados. De esta manera, el desayuno queda resuelto para las jornadas siguientes y solo hay que sacar una porción cuando llega el momento de comer.

Eso sí, aunque la preparación lleva apenas unos minutos, hay un detalle que no conviene pasar por alto: el tiempo de reposo. La avena necesita un mínimo de cuatro horas en frío para ablandarse, pero dejarla durante toda la noche es la alternativa más cómoda. Así, al levantarse, el desayuno estará listo para disfrutar.

Ingredientes

300 ml de leche de almendras

250 gramos de yogur natural

100 gramos de copos de avena

30 gramos de semillas de chía

50 gramos de chips de chocolate negro

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharadas de miel

1 pizca de sal

La leche de almendras puede reemplazarse por otra bebida vegetal o leche de vaca. Del mismo modo, se pueden utilizar copos de avena gruesos, aunque Carter recomienda los finos porque absorben mejor el líquido y permiten conseguir una consistencia más cremosa.

Preparación

Colocar el yogur y la leche en un recipiente grande y mezclar hasta integrarlos. Agregar la vainilla, la miel y una pizca de sal. Revolver nuevamente hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar la avena y las semillas de chía. Mezclar bien para distribuirlas por todo el recipiente. Sumar los chips de chocolate negro y volver a revolver suavemente. Tapar y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas. Para obtener una mejor textura, se puede preparar antes de dormir y dejar reposar durante toda la noche.

Antes de servirla, se pueden agregar algunos chips de chocolate por encima para intensificar el sabor dulce y darle un toque más parecido al de las clásicas galletitas. Si la idea es sumar otros ingredientes, la fruta fresca, los frutos secos y una pequeña cantidad de mantequilla de maní también son buenas alternativas.

Con información de TN Recetas