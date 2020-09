Coronavirus: "El test rápido no sirve para hacer un diagnóstico"

Ariel Suárez, de IACA Laboratorios, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y afirmó que el test rápido para detectar coronavirus "no sirve para realizar un diagnóstico". Esto ocurre tras el testimonio del doctor Enrique Maiza, director de GAMA, quien explicó los beneficios el "kit rápido".

"Todos los métodos sirven, pero hay que ver el contexto de aplicación. En la página del Ministerio de Salud están aprobados los anticuerpos y el hisopado, que dice si estás infectado o no. Los rápidos son para tener una idea de cuánto circula el virus, pero de ninguna manera para saber si tenés el virus", indicó el profesional.

A modo de ejemplo, Suárez señaló que "es un poco técnico, pero los estudios no se hacen con una 'gotita' de sangre", y dijo que "no es que no sirva, el tema es cómo usarlo. Si tenés síntomas tenés que llamar al 107 para que te asesoren qué hacer".

"El hisopado está de un día para el otro, el anticuerpo puede tardar hasta 48 horas. El test rápido no es para diagnóstico", agregó. Y por último, comentó que en IACA "estamos haciendo entre 1000 y 1100 hisopados por día, que no son solo de Bahía Blanca".