El kit que usan laboratorios bahienses y es más efectivo que el hisopado

Las formas de diagnosticar coronavirus no son tan variadas, sin embargo casi a diario surgen distintas alternativas que, si bien son preexistentes, se suman a la moda y ganan adeptos entre aquellos que cursan la enfermedad, sean o no sintomáticos.

Algunos laboratorios de Bahía Blanca realizan pruebas con el denominado método rápido COVID-19, un mecanismo ágil, económico y hasta más certero en relación con el resultado. El doctor Enrique Maiza, director de GAMA, explicó las bondades de esta variante.

"Lo que hacemos es lo mismo en Buenos Aires con el Plan Detectar, que ha sido muy exitoso en especial en el Conurbano. Es el kit que anunció el ministerio de Salud y que varias empresas comenzaron a fabricar", resaltó Maiza, en LA BRÚJULA 24.

Durante la entrevista con el periodista Germán Sasso, sostuvo que "la enfermedad es un virus que ingresa a nuestro organismo y genera anticuerpos, aumentando la presencia de la patología hasta el día siete que aparece una respuesta inmunológica hasta el día 14 cuando se produce la cicatriz serológica".

"El método detecta el virus hasta en el momento incluso en el tramo final. Y hasta después del día 14 también puede hallar si alguien estuvo infectado", destacó Maiza, en otro segmento de la entrevista radial, aclarando que el hisopado tradicional puede arrojar un resultado negativo si existe baja carga viral.

Asimismo, planteó una serie de ventajas: "Este es mucho más barato que el que se está utilizando. El kit detecta los anticuerpos hasta los seis meses para atrás desde que se contagió. Hoy, según el ministerio de Salud, el hisopado no se puede hacer hasta no tener síntomas. Además, hay faltante de reactivos. Esta opción no necesita ni siquiera de una receta médica".

"Este podría ser la alternativa a lo que pide el intendente de Monte Hermoso para permitir el acceso. Se pincha el dedo y se coloca un elemento que permite detectar en 15 minutos con las bandas el positivo o negativo. Es parecido al test de embarazo y cuesta 1800 pesos", añadió.

Por último, el bioquímico enfatizó que "el resultado diferencia si estás cursando la enfermedad o si ya la tuviste. Es un test rápido y no es nada doloroso como el hisopado, acá solamente se extrae una gotita de sangre".