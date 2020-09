ANSeS evalúa una moratoria previsional para quienes no tengan los aportes para jubilarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) evalúa lanzar próximamente una nueva moratoria previsional destinada a quienes no reúnan los 30 años de aportes que exige la actual ley. Si bien hace algunas semanas la titular del organismo, María Fernanda Raverta, había admitido que estaba "en estudio" una medida de esas características, se pudo confirmar que la decisión es firme.

Estudios recientes señalan que por el mayor desempleo y la creciente informalidad, 1 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 varones que les falta unos 5 años para cumplir la edad jubilatoria, no podrán acceder al beneficio por la falta de aportes.

"Hay que volver a poner al sistema previsional en el lugar en el que lo puso puntualmente el gobierno de Néstor y Cristina, donde quienes tienen los requisitos para jubilarse fácilmente lo puedan hacer sin hacer un trámite. Pero, quienes no tengan esos requisitos y esas condiciones, el Estado les genere las condiciones para poder tener sus derechos. Porque los derechos son de los ciudadanos y el Estado está obligado a garantizarlos construyendo condiciones”, había dicho Raverta en declaraciones radiales del 23 de agosto pasado en las que se había referido a la medida.

“Estamos pensando desde el organismo dar soluciones a problemas que necesariamente nos obligan a ser mejores. El tope de la moratoria alcanzó hasta el 2003 cubrir una necesidad. En los tiempos de crisis económicas, donde los empleadores no habían hecho oportunamente los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, se tomó la decisión política de un gobierno que comprendía que tenían la edad y no por responsabilidad propia no habían tenido sus aportes pudieran el Estado garantizarlo a partir de una moratoria que, de alguna manera, ese mismo ciudadano lo va devolviendo al Estado y tiene la posibilidad de tener su jubilación”, había dicho Raverta el mes pasado a Radio 10.

“Si yo te digo qué aspiro y qué pienso del gobierno de Alberto y de Cristina es que sea un gobierno que vuelva a poner el trabajo en la centralidad, que vuelva a haber aportes y contribuciones para que nuestro organismo tenga ingresos suficientes para pagar jubilaciones dignas, volver a la idea de que nadie se salva solo y que vivimos en comunidad. Y vivir en comunidad significa que todos hacemos algo para desarrollarnos entre todos y todas. Y por eso la discusión es de no solamente un tope de hasta cuándo me reconocen los años que yo no aporté o que no me hicieron los aportes quienes correspondía que me los hicieran, sino obedece a una discusión de un modelo económico que vuelve a poner el trabajo como centro", agregó.

(Fuentes: Clarín e Infobae)