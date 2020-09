Cristina Alcázar: talento español de proyección internacional

Hablar de una actriz como Cristina Alcázar, es hablar de una indiscutida referente de las expresiones escénicas españolas. El cine, el teatro y la televisión la han mimado y, se han dejado mimar por su talento. Directores como Roberto Santiago la han incluido en ambiciosos proyectos como “El Club de los Suicidas” y “Al final del camino”, donde ha demostrado no solo sus grandes condiciones para la pantalla grande, sino también su versatilidad e inexorable búsqueda de la excelencia.

Nos sorprende cada vez que aparece en escena. El mismo Alex de la Iglesia la sumó a “La Chispa de la Vida” y es más que clarificador entender que, sea el rol que ocupe, Cristina brilla en su performance. Por eso, como es habitual, el equipo del programa "Tal cual es", emitido por LA BRÚJULA 24, se dio el gran gusto de poder conversar con ella.

Su apéndice de teatro, es enorme y está lleno de clásicos; al igual que en televisión: entrando en la piel de Verónica en Cuestión de sexo, Inés en Hospital Central, Sara en Los Serrano, Almudena en Aquí no hay quien viva, Manuela en El comisario, y Juana en Cuéntame cómo pasó. Esta última y Marina, la profesora de filosofía en el clásico de Antena 3: Física o química, la colocan en un plano de visibilidad pública único.

Y llegó “Impares” y llegó “Los Quién”, donde el tránsito de una sitcom y la realidad histórica social del divorcio en España, se impuso nuevamente como tema de debate.

Actriz impecable, algo de dramaturga, siempre ambiciosa y con proyecciones creativas, decidió rodar su primer cortometraje llamado "Aunque todo vaya mal": Un creativo musical realizado en su ciudad natal alicantina, Elche, el que fue galardonado una decena de veces en varios festivales; reafirmando su compromiso no solamente con los formatos audiovisuales que lo entronizaron como actriz, sino también con sus raíces que siguen emocionandola como el primer día.

Hoy, y entre otros tantos proyectos en simultáneo, está en la comunidad foral de Navarra, coprotagonizando una película nada más ni nada menos que con nuestro queridísimo Ramiro Blas, con quien además comparte una férrea amistad.

Respecto de su presente, la artista comentó que "esta película tiene muchas cosas que movilizan mucho y una de ellas es Ramiro -Blas-. La vida nos ha juntado muchas veces, pero nunca en pantalla. Estoy muy agradecida por ello".

"Hay cosas que no se ven y pasan mucho más allá de la cámara. El equipo entero que se ha creado hizo que se generara una intimidad muy fuerte. Eso implica que no haya que trabajarlo en ese sentido. Es un juego todo el rato", agregó.

Sobre el regreso al cine en tiempos de pandemia, explicó que "se acaba de levantar el curso y para mí empezar a rodar una película, que a veces son regalos, me siento hiper agradecida. Después está todo lo que tiene que ver con los controles. Yo ya pasé por el coronavirus, tengo ahora los anticuerpos. Pero no me enteré en ese momento".

"Se trabaja con muchas distancias y a veces es un poquito incómodo. Hay gente que de repente se quita la mascarilla y no los reconozco. Esta profesión es de contacto, por eso lo difícil", indicó.

Sobre "La Pasajera", Cristina indicó que "a mí me parece que este proyecto es algo distinto a lo que ofrece el mercado español y creo que puede encajar muy bien en cualquier plataforma. Es como dar un pasito más allá, no se puede creer la estética que tiene. Creo que se va a conseguir un gran resultado".

"Yo tengo dos sueños, uno es ser mamá y el otro es que me encantaría ser protagonista en una serie de 'dramedia', por así decirlo. También sueño con un papel de reina", manifestó. Y cerró la nota con un mensaje maravilloso: "Ojalá que la Argentina se vuelva algún día mi segunda casa".

Cabe destacar que, al principio, la nota tomó un giro inesperado cuando se sumó Ramiro Blas, el actor argentino que comparte con ella la producción actual; quien no dudó en interrumpir creativamente en la entrevista para pedirle que le pase una aceite en la espalda. Ambos actores improvisaron una discusión en el aire de las Brujula 24, que fue de la delicia de la audiencia.