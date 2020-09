Finalmente, Monte Hermoso decidió extender las restricciones en el acceso

Pese a que en los últimos días el Concejo Deliberante de Monte Hermoso había aprobado un protocolo para el ingreso de los no residentes con propiedades en Monte Hermoso, finalmente el intendente Alejandro Di Chiara anunció hoy que las restricciones en el acceso a la ciudad se extenderán al menos hasta el 20 de septiembre.

Según explicó hoy el jefe comunal, durante una conferencia de prensa, la determinación tiene que ver con la suba en la cantidad de contagios registrada en los últimos días en nuestra ciudad y en algunos puntos de la región.

En horas del medio día, el intendente @enriquedichiara repasó la situación sanitaria local y anunció la restricción del acceso para toda persona no domiciliada en la ciudad hasta el 20/09, “teniendo en cuenta que los casos en la región están aumentando considerablemente” pic.twitter.com/fOfHTXkMG4 — Monte Hermoso (@Monte_Hermoso) September 1, 2020

"Ante la situación de la región y sobre todo por el aumento de casos especialmente en Bahía Blanca, decidimos extender las restricciones en el acceso hasta el 20 de septiembre. Sabemos que esto va a tener cola, que el tiempo que ha pasado es largo, pero también sabemos que el esfuerzo que hemos hecho es muy grande y que en las cuidades aledañas los contagios están subiendo", mencionó Di Chiara.

El jefe comunal hizo especial hincapié en la reunión vía zoom que mantuvo en el día de ayer con intendentes de la Costa Atlántica (Gustavo Barrera de Villa Gesell, Sebastián Ianantuony de General Alvarado, Hernán Yzurieta de Punta Indio, Cristian Cardozo del Partido de La Costa y Walter Wischnivetzky en representación de Mar Chiquita) con quienes se firmó un documento con el fin de unificar criterios de cara al desarrollo de la próxima temporada y resolver la situación de los propietarios no residentes en el distrito, situación que se presenta de igual manera en toda la costa atlántica.

Di Chiara remarcó que Monte Hermoso ha tenido apenas 6 casos en este tiempo (todos recuperados) y aseguró que la prioridad es cuidar a su gente. Además, marcó una clara diferencia respecto al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, y criticó la "liberación de la cuarentena" y el que "cada uno se cuide como pueda".

"No entendemos la situación de Bahía respecto a la liberación absoluta y total de la cuarentena y que cada uno se cuide como se pueda cuidar, nosotros creemos en un Estado más presente y creemos que tenemos formas para que la gente se cuide. No solamente vamos a pedir que la gente se siga cuidando, si no que vamos a controlarlo. Por eso, personal de la policía y de la guardia urbana van a inspeccionar las reuniones y el uso estricto del barbijo", dijo.

Por último y a nivel local, determinó que los ciudadanos de Monte Hermoso puedan realizar ejercicios físicos hasta las 19 y que los comercios puedan abrir hasta las 21.