Se sorteo el US Open 2020: Guido Pella enfrentará a una promesa local

El bahiense Guido Pella, quien no pudo participar en el Masters de Cincinatti tras el positivo de su preparador físico, conoció hoy quién será su primer rival en el Us Open, el Grand Slam estadounidense que se disputará en Nueva York.

El zurdo, 35° en el ranking mundial, cruzará con el local Jeffrey John Wolf, de 21 años y ubicado en el puesto 143 del escalafón. Para Pella será su primer partido desde febrero, cuando cayó en la ronda inicial del ATP de Río de Janeiro.

En caso de superar a Wolf, quien superó la clasificación y cayó en la primera ronda del Masters de Cincinatti (derrota con Richard Gasquet), cruzará con el vencedor entre los españoles Feliciano López y Carballés Baena.

Por su parte, los otros cuatro argentinos también conocieron ya quiénes serán sus rivales: Diego Schwartzman enfrentará a Cameron Norrie, Federico Delbonis a Daniil Medvedev, Leonardo Mayer a Milos Raonic, Federico Coria a Jason Jung y Juan Ignacio Lóndero a Evgeny Donskoy.

Djokovic, el máximo favorito, se ubicó en la parte superior del cuadro masculino compartiendo el primer cuadro con el sexto favorito, David Goffin, quien jugará contra Reilly Opelka en su partido de primera ronda. También en la mitad superior, Alexander Zverev abrirá contra el finalista del US Open 2017, Kevin Anderson, mientras que Stefanos Tsitsipas, el cuarto en el orden de las preferencias, enfrentará a Albert Ramos-Viñolas de España.

En la mitad inferior masculina, el finalista del US Open 2019 y cabeza de serie número tres, Daniil Medvedev comparte el tercer cuarto con el semifinalista de 2019 y cabeza de serie número seis, Matteo Berrettini, mientras que Andy Murray enfrentará a la estrella japonesa Yoshihito Nishioka en la Ronda 1.

Por el lado de las mujeres, Pliskova se encuentra en la línea superior del cuadro, con la cabeza de serie número ocho, Petra Martic, y la campeona del US Open 2016, Angelique Kerber, también en el cuarto superior.

Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, se enfrentará a Misaki Doi en un enfrentamiento totalmente japonés, y podría enfrentarse a Coco Gauff en la tercera ronda en una repetición de su encuentro de 2019. La estadounidense de 16 años jugará contra la cabeza de serie No. 31 Anastasija Sevastova en la Ronda 1.

Las cabezas de serie estadounidenses Serena Williams (No. 3), Madison Keys (No. 7), Amanda Anisimova (No. 22) y Sloane Stephens (No. 26) están en el tercer cuarto del sorteo, con Williams y Stephens en línea para un potencial enfrentamiento de tercera ronda.

El US Open 2020 se llevará a cabo en el USTA Billie Jean King National Tennis Center del 31 de agosto al septiembre. 13.

(Fuente: LB24 y Olé)