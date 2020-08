El descargo de Guido Pella: su preparador físico dio negativo, pero siguen aislados

Guido Pella subió varios videos a sus historias de Instagram este lunes y tiró una bomba: no solamente su quinto test de coronavirus dio negativo sino que el de su preparador físico, Juan Galván, también fue negativo.

Tal como señala ESPN, Galván dio positivo de coronavirus la semana pasada y por eso fueron separados del torneo de Cincinnati Guido Pella y Hugo Dellien. A pesar de la queja de los jugadores, incluidos Schwartzman, Djokovic y Medvedev, ni el argentino ni el boliviano pudieron participar del Masters 1000.

"Me tengo que quedar hasta el domingo encerrado", contó Pella, a pesar de los negativos comentados anteriormente. El lunes comienza el US Open, pero ni el argentino ni el boliviano llegarían entrenados. "No se quién se va a hacer cargo", marcó el bahiense.