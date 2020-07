Cruce de un concejal del Pro y un kirchnerista por el IVA de la leche

El proyecto que el Gobierno envió al Congreso para ampliar el presupuesto 2020 y que, entre otras cosas, busca unificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de todas las leches en 10,5%, ha generado voces a favor y en contra.

La polémica está instalada y en Bahía Blanca no se dio la excepción. Los concejales Nicolás Vitalini, de Juntos por el Cambio, y Carlos Quiroga, del Frente de Todos, expusieron sus diferencias al respecto en el aire de LA BRÚJULA 24.

"No hay mucho para discutir, implementar el IVA a cualquier alimento es totalmente regresivo. La leche es un alimento de primera necesidad que lo pagan todos por igual, con lo cual está todo dicho. Claramente, si se impone un impuesto eso se traslada a precio", detalló el primero.

Y agregó: "No sé que tiene para discutir al respecto el kirchnerismo, el propio Arroyo -ministro de Desarrollo Social- era quien pedía en su momento que se le quite el IVA a los alimentos y ahora lo vuelven a implementar. Ojalá yo me equivoque porque en definitiva lo va a pagar la gente de su bolsillo. Es otra de estas medidas desafortunadas que, lejos de palear esta situación agobiante, me parece que la profundiza aún más".

Además, en esa misma línea, Vitalini consideró que "en su momento el presidente Macri decidió quitarle el impuesto a determinados alimentos, una medida que tuvo impacto positivo en el bolsillo de la gente". Y resaltó que no se trató de una decisión con tintes electoralistas porque "con ese criterio, en año de elecciones no se pueden tomar medidas; la economía ya estaba mal pero no a estos niveles y había que tomar decisiones".

Quiroga, por su parte, defendió la iniciativa que impulsa la administración de Alberto Fernández y señaló, también en este medio, que "esperemos que la leche no suba".

"La confusión surge porque la leche es sin aditivos y no tiene tanto consumo de la gente común. La leche que consume la mayoría paga 21 por ciento y con esto se reduciría el costo", argumentó el ex periodista.

Por otra parte, el concejal kirchnerista explicó que cuando se quitó el IVA en el gobierno anterior "fue una medida posterior a las PASO, cuando el macrismo dejaba correr el dólar y querían generar una situación de catástrofe por venir y le metieron mano al IVA de algunos alimentos".

"En 2019 la Argentina llegó al menor consumo desde el 2001 en carne y leche, como consecuencia de las políticas neoliberales que se tomaron en este último tiempo", detalló. Y dijo que "No estoy en condiciones de decir si va a bajar o no la leche, pero el 21 por ciento genera incertidumbre con las familias"

"El combustible y las tarifas mantienen sus precios por toda la situación que viven las familias", añadió.