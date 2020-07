Audios exclusivos: así organizaba asaltos el policía Meneses

Mirá el informe de La Brújula 24 TV

Carlos Octavio Meneses se convirtió hace algunas semanas en el tristemente célebre policía bahiense acusado de liberar zonas a favor del accionar de los delincuentes.

La Brújula 24 accedió a las escuchas en las que Meneses le daba órdenes a la banda a la que le suministraba no solo vehículos, chalecos, handies y armas, sino también información crucial para llevar adelante los ilícitos.

Cabe recordar que el Sub Teniente está preso y en las últimas horas, el Juzgado de Garantías a cargo de la doctora Susana Calcinelli le dictó la prisión preventiva, ordenando su traslado a la cárcel de Villa Floresta.

En el primero de los audios, el imputado por ser considerado como jefe de asociación ilícita habla con su "mano de obra" --Daniel Pedro Silva Beroiza--. En el diálogo habla de una pareja, un blanco que tenían entre ceja y ceja.

"La paraguaya es una mina grande que anda con un viejo de lentes. Fijate si te la describen igual. Te digo que no tiene porque anteanoche vino a buscar cuatro pedazos desde allá y que ella hasta el lunes no va a tener".

La investigación sigue avanzando y ahora están tras el rastro de un sujeto apodado "El Ñoño", otro implicado en el engranaje que vendría actuando desde hace años en la ciudad.

El momento de la detención de Meneses.

En otro audio, Meneses le habla a Silva Beroiza (está prófugo), con un testimonio absolutamente revelador:

"Buenas noches amigo, cómo anda. Escucheme. Me volvieron a decir que el muchacho del bolsito sigue trabajando de la misma manera y que la gente de las dos casitas tienen eso. Lo único que ese hombre viaja, no sé si va a París o a Brasil la semana que viene o la otra. Me dijeron que el hombre de la casita linda no se va a regalar, hay que dormirlo de entrada".

También marcó al dueño de una financiera, que estuvo a punto de ser víctima de un asalto cuantioso.

Daniel Pedro Silva Beroiza sigue prófugo.

"Todos los días camina hasta su casa. Yo me quedé a pata, sino te pasaba a buscar y te mostraba. Hasta mañana no tengo vehículo". En ese diálogo, la mano derecha del policía corrupto, que es intensamente buscado, le pregunta si la financiera tiene seguridad privada.

Una escucha del diálogo entre Meneses y Silva Beroiza

Meneses: "A mí anoche me vinieron a buscar. El viejo tiene 800 lucas de un juicio aparte de otra plata que puede tener. Los tiene ahí porque en el banco seguro que no la tiene. Si no te gusta, no te hagas drama. No es cuestión de pelear, sino dejamos eso y ponete las pilas con la playa que te dije".

Silva Beroiza: "Justo había hablado con los chicos y me dijeron para darle hoy, habíamos conseguido un auto pero si usted me dice mañana, vamos mañana". En este caso otra banda les ganó de mano y les robó ese dinero al señor de calle Montevideo (octubre de 2019).