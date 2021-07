"Quedó probado que Meneses y su banda usaban las armas de la Policía para robar"

El fiscal Mauricio Del Cero aportó detalles de la condena de siete años y medio de prisión al policía Carlos Octavio Meneses, quien liberaba zonas para que se cometan una serie de robos en Bahía Blanca, en un veredicto dictado por Christian Yesari, del Tribunal Oral Criminal N°1, que se dio a conocer ayer a partir de un acuerdo entre su defensor y el fiscal Mauricio Del Cero.

"La Fiscalía y la defensa técnica habían consensuado un juicio abreviado y la pena que dictó el juez tuvo una llamativa reducción, pese a que previamente se habían acordado ocho años. El magistrado está facultado a hacerlo y ninguna de las partes puede impugnar el fallo. En este caso particular, la observación que hizo está vinculada con que la Fiscalía propone el agravante especial, algo en lo que no estoy de acuerdo, porque los hechos se perpetraron bajo el uso de armas de fuego", sostuvo Del Cero al inicio, marcando algunas divergencias con la resolución judicial.

Y aseveró: "Quedó acreditado, mediante los chats que fueron presentados como prueba que no solo Meneses, sino otros cuatro involucrados de los cuales uno está prófugo, utilizaban armas policiales. En el fallo queda claro que los hechos son ineludibles, la relación entre Meneses y Silva (jefe y organizador) donde el policía brindaba información donde no había recorrida de patrulleros, se confirmó también que le proveía de las armas y, en algunas ocasiones, Meneses hasta marcaba el lugar donde ir a robar", al tiempo que admitió que "no se probó que utilizara el móvil policial para llevar adelante los ilícitos.

El policía Meneses.

Luego de recordar que para la misma época trascendió el caso también en la seccional Quinta de Nicolás Pérez (por la causa en la que se investiga la extorsión a un odontólogo), retomó el caso Meneses: "Ubicamos al damnificado de uno de los hechos y nos mencionó que hubo visitas previas al domicilio, policías que recababan información y miraron su vivienda donde había una caja fuerte".

"Fue la propia Policía la que originó la investigación, cuando se detuvo a Silva Beroiza con 25 gramos de cocaína. Y al revisar su teléfono surgió que suministraba su arma para perpetrar delitos. La preocupación de la fuerza era que se ponía en riesgo a los propios compañeros de este uniformado. La banda, se supone que operó entre el 1 de mayo y el 2 de noviembre de 2019. No pudimos comprobar más porque es lo que surgía del teléfono", resaltó Del Cero, en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre el material probatorio, el representante del Ministerio Público reconoció que "pudimos probar algunos hechos gracias a las escuchas, como es el caso del dueño de una financiera que había sido marcado. Meneses era el jefe de esa banda y queda claro que hay un trato de subordinado por parte de Silva Beroiza. No nos surge algún dato que permita inferir si trabajaba para alguien de más arriba. Tampoco logramos secuestrar más teléfonos que nos permitan arribar a una conclusión diferente".

"En las irrupciones se utilizan mecanismos extremos, apelando al factor sorpresa, porque los imputados duermen con la droga debajo de la almohada. Es habitual que tengan tiempo de entrar al baño y arrojar la droga dentro de una media. En esta banda, Meneses está condenado. Luego hay un consorte de apellido Acuña con prisión preventiva, al igual que familiares de Pedro Silva Beroiza, que está prófugo", cerró, explicando que Meneses quedó inhabilitado para ejercer funciones en la fuerza, aunque no con carácter absoluto: "No obstante, no creo que ninguna comisaría lo quiera como parte de su dotación".