El drama de una joven paraguaya varada en Bahía

Mara es una ciudadana Paraguaya que está varada en Bahía Blanca desde febrero, por lo que decidió pedir ayuda públicamente para poder volver a su país. En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer contó que llegó a la ciudad por motivos personales y que se encuentra residiendo momentáneamente con su madre y su hija.

Desde la Cancillería le indicaron que pueden enviarla de vuelta a Paraguay, aunque para eso tiene que estar en Buenos Aires. Y ahí el problema. Es que ante la falta de micros, debería tomar un taxi o algún vehículo privado de alquiler, cuyo costo no baja de los 25 mil pesos, que ella no tiene.

"Me dijeron que tengo que ir para cumplir la cuarentena y después me llevan. Acá estoy con mi mamá y mi hija, y el resto de mi familia está en Paraguay. Mi pareja me está esperando allá, estamos viendo de sacar algún préstamo para que me pueda mandar algo de plata", relató.

Por suerte, rápidamente llegó una respuesta. Tomás Marisco, titular de la secretaría de Movilidad Urbana de la comuna, dijo que "tenemos contacto con el Ministerio de Transporte, y por eso nos vamos a poner en contacto con ella para que pueda llegar a Buenos Aires".

"No pasa por este caso puntual, es algo que ya hemos realizado en alguna otra oportunidad con otras personas que se han visto en situaciones similares por la pandemia", aseveró.