La UNS mantiene el método de examen para ingresar al Ciclo Básico

En su sesión de este miércoles, los representantes de los docentes, no docentes y alumnos decidieron mantener el sistema vigente de ingreso a la escuela de Ciclo Básico, con modificaciones relacionadas con los cursos de nivelación a causa del aislamiento social. Estos se brindarán mediante contenidos digitales alojados en el sitio de la UNS. Luego de una extensa lista de oradores donde tomaron parte consejeros, decanos, docentes de las Escuelas y hasta padres de alumnos aspirantes, la votación -llevada a cabo pasadas las 22:30- concluyó 15 a favor, 13 en contra y una abstención.

Además, se dispuso establecer como fecha límite para la toma de la decisión sobre el sostenimiento de la modalidad de ingreso por examen prevista en la resolución CSU 283/14, que es la que reglamenta el ingreso a la ECBC, el día 8 de septiembre de 2020, ya que debe evaluarse cómo evolucionan las condiciones de aislamiento social.

Según lo aprobado, en caso de no ser posible la toma del examen en forma presencial, sí se recurrirá a un mecanismo de ingreso por sorteo. Dicho sorteo se realizará el 11 de septiembre de 2020 de acuerdo a las pautas establecidas en la resolución mencionada. En caso que el sorteo no pueda realizarse por la Lotería de la Ciudad (ex Lotería Nacional), el mismo se realizará ante escribano público.

En el plenario, que como ocurre desde mediados de mayo se viene realizando de manera virtual, el debate sobre este punto comenzó minutos antes de las 19. Se expresaron integrantes del Consejo de Enseñanza Media y Superior y consejeros de varias listas. El dictamen votado indica en su parte resolutiva “reemplazar provisoriamente el dictado con modalidad presencial del Curso de Nivelación de Matemática y Lengua establecido en el Artículo 5º del Anexo de la Resolución CSU-283/14 para el ingreso al ciclo lectivo 2021 a la Escuela del Ciclo Básico Común de la UNS, por el dictado con modalidad virtual asincrónica, en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia de Covid-19”.

También, que “el curso de nivelación se desarrollará entre la segunda quincena de septiembre y noviembre de 2020, y las pautas de su implementación serán establecidas por la ECBC. En caso de sostenerse la modalidad de examen, el mencionado curso será obligatorio para todos los aspirantes; mientras que, en caso de que el ingreso se realice en su totalidad por sorteo, el mismo será obligatorio para todos los ingresantes y abierto a los aspirantes no seleccionados en dicho sorteo. El contenido elaborado para el curso será puesto a disposición de la comunidad educativa de la jurisdicción a través del Consejo Escolar de Bahía Blanca.”.

Además, el Consejo Superior dispuso “instrumentar los mecanismos habituales de convocatoria de docentes, que este año tendrán a cargo la generación de contenidos digitales para los cursos, la atención virtual de consultas y la toma de examen en formato presencial cuando esta sea posible”, y “encomendar a la Secretaría General de Bienestar Universitario que tome acciones tendientes a garantizar el acceso al curso virtual asincrónico de los aspirantes con limitaciones de conectividad. Al momento de la inscripción se indagará sobre las limitaciones de conectividad de cada aspirante”.

Cada año hay unos 650 aspirantes a ingresar a la Escuela de Ciclo Básico. De ellos sólo hay cupo para 260, distribuido de la siguiente manera: entre 50 y 60 ingresan directamente por provenir de la Escuela de Enseñanza Inicial y Primaria de la UNS y tienen la voluntad de seguir en la misma.

Con el cupo remanente se establecen dos mecanismos: 50 alumnos entran a través de un sorteo y el resto rinde un examen de lengua y de matemática, para el que se ofrece un curso de apoyo de unas doce semanas. De acuerdo a las calificaciones en dichos exámenes ingresan hasta completar el total.