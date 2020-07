El drama de una familia en primera persona

'María' está desesperada. Su esposo fue internado por un cuadro de neumonía y espera el resultado de un hisopado que determine si tiene o no coronavirus. Mientras tanto, ella y sus tres pequeños hijos, que también tienen síntomas, están aislados en su casa y atemorizados.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer, que prefirió no dar a conocer su nombre real por temor a una posible reacción de sus propios vecinos, contó que "me siento mal, estoy dolorida, tengo mucho miedo por toda la familia, por el trato de la gente y por lo que va a pasar".

"Todavía no me diagnosticaron, pero creo que tenemos coronavirus. Estamos con síntomas hace unos días. A mi marido ya se lo llevaron al Municipal, está internado con neumonía y hoy a la tarde va a tener el resultado", dijo, con la voz entrecortada por el llanto.

Y agregó: "Me controlaron, las vías respiratorias las tengo bien y me vengo manteniendo. Ahora estoy encerrada con mis tres hijos, pero tengo miedo por los vecinos".

Devastada, María relató cómo intenta llevar el día a día entre tanta incertidumbre. Y encima, no sabe cómo está su marido. "Hay uno de mis nenes que no siente los sabores, el bebé estuvo con fiebre que va y viene. Tiene energía, pero no come bien tampoco".

"Nos agarró sin poder hacer ninguna compra, empezó primero el chiquitito que estuvo dos días con fiebre y se le pasó, después empecé yo con una gripe y cada vez estoy peor. No me podía mover, me duele el cuerpo, la cabeza es como que me fuera a explotar", señaló.

Además, respecto de un posible origen del contagio, contó que "hay muchas probabilidades de que hayamos estado en contacto con alguien enfermo, hay un pariente que le hace los mandados a mis padres que son mayores y a la vez tiene cercanía con esta gente que estuvo en contacto con el hiper, pero no tengo mucha idea".

"Solicité la bolsa de mercadería, me llamaron para avisar que llegó y avisé que tenía fiebre, pero todavía la estoy esperando. Ahora me quedó un paquete de fideos nada más, no nos esperábamos esto", sintetizó.

Una vez finalizada la nota, el equipo de LA BRÚJULA 24 se comunicó con los equipos pertinentes de la Municipalidad, que se comprometieron a ayudar a María y su familia.