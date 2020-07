Murió el baleado en la cara durante la brutal pelea en Villa Talleres

Luis Francisco Ponce, de 41 años, murió esta mañana luego de recibir un disparo en el rostro en medio de una feroz disputa vecinal ocurrida en horas de la madrugada en el barrio Villa Talleres.

Ponce había ingresado en grave estado al Hospital Municipal minutos antes de su fallecimiento en estado desesperante y no logró sobrevivir a las heridas que presentaba a la altura del cráneo.

Cabe recordar que la víctima fatal se cruzó camino a la comisaría con las personas que previamente habían golpeado a su hijo, de 21, y luego de mantener un entredicho fue baleado.

Por el hecho quedó detenido Gastón Nicolás Borelli (20), mientras que la Policía se encuentra abocada a la búsqueda de sus cómplices, quienes estarían identificados y aún permanecen prófugos.

"El disparo se produjo a corta distancia"

El comisario de la seccional Sexta, Marcos Ayusa, confirmó esta mañana en LA BRÚJULA 24 los detalles del homicidio que sacudió a las inmediaciones del barrio Villa Talleres.

"El disparo se produjo a corta distancia. Quien está detenido sería el autor del disparo mortal. Familiares del arrestado fueron a golpear al hijo del fallecido quien, al igual que su padre, no estaba armado", sostuvo Ayusa, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "En este barrio, el movimiento a esa hora no es algo inusual. Es un sector donde todas las personas se conocen. No había denuncias por episodios anteriores entre las partes. Aún no podemos saber cuál fue el móvil del homicidio".