"El gobierno de la Provincia se tiene que hacer cargo", dijo Andrés De Leo

El Senador bahiense de Cambiemos, Andrés De Leo, habló esta mañana con LAS BRÚJULA 24 sobre la falta de atención en los hospitales para patologías que no tienen nada que ver con el coronavirus.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el legislador provincial aseguró que "claramente es una preocupación y eso motivó un proyecto que presenté la semana pasada. Hay varios informes de las entidades especializadas tanto en materia cardiológica como de otras patologías, que establecen que hay una sub atención de cuestiones que no son coronavirus".

Ante la preocupación por el posible aumento de muertes por enfermedades no relacionadas a la #pandemia, presenté un proyecto para que el gobierno provincial promueva la continuidad de controles y tratamientos de pacientes. pic.twitter.com/KQQHqdvo7m — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) June 25, 2020

Y agregó: "Los centros de salud han sido preparados para la pandemia, pero ahora pareciera que podría desbordar el uso de las camas, y esto va a generar situaciones difíciles en lo inmediato para pacientes que quieran atenderse por otras cosas".

En ese mismo sentido, De Leo remarcó que "siendo los paros cardíacos el mayor factor de mortalidad en la Argentina, se van a duplicar lo casos en un futuro próximo. Por eso le hemos podido al gobierno de la Provincia que tome cartas en el asunto".

"Uno podía comprender en los primeros días que pasara esto por el temor, porque no estábamos preparados para enfrentar el virus y la posibilidad de contagios masivos, pero ahora no puede pasar", indicó.

Y volvió a apuntarle a la administración de Axel Kicillof. "Hace unos 10 días el Gobernador habló de un convenio exitoso con las clínicas privadas, pero me parece que faltó avanzar en esta problemática. No es solamente porque algún oyente llame preocupado, ya hay informes al respecto y creo que no hay que dejarlo pasar".