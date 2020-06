La bronca del bahiense Pella con Djokovic: "Le faltó el respeto al mundo del tenis"

El bahiense Guido Pella, número 35 en el ranking ATP, criticó duramente al serbio Novak Djokovic tras conocerse en las últimas horas que contrajo coronavirus en el torneo Adria Tour que organizó en Zadar, Croacia: “No podés hacer algo así por respeto a lo que está viviendo el mundo. No hay que ser indiferente a lo que está pasando”.

El zurdo habló en Sportia y fue lapidario con el mejor tenista de la actualidad. “Más allá de sus intenciones, Djokovic cruzó una línea. Jugó con la salud de los que llevó y de los que asistieron al torneo”, expresó.

Por eso, Pella mostró preocupación tras la confirmación de que los hisopados realizados a los tenistas Novak Djokovic, Borna Coric y Viktor Troicki resultaran positivos pero fue duro en su análisis: “Djokovic le faltó el respeto al mundo del tenis. Que se filtren videos de él bailando en cuero en un boliche no ayuda en nada”.

En ese sentido, cree que podría sufrir consecuencias en lo que queda de su carrera: “No sé como va a salir parado de esto Djokovic. El costo del torneo que armó es muy alto”. Y agregó: “Lo que puso en riesgo es mayor a su acción benéfica. Atentaron contra la salud de millones”.

“Hay que ver si el circuito vuelve después de esto. Las chances de no contagiarse son nulas en el US Open”, dijo el bahiense, y puso en duda su participación en el Grand Slam: “Personalmente no creo que esto cambie el calendario de la ATP pero, si voy al US Open y me contagio, ¿de qué me disfrazo? ¿Quién me va a tratar? ¿Dónde? ¿Quién se va a a hacer cargo?, ¿Vale la pena arriesgarme?”.

El US Open comenzará el lunes 24 de agosto. “No sé qué hacer. Mi pelea interna es muy grande porque si decido no ir, tengo que pensar en colgar la raqueta. Hoy por hoy tengo miles de preguntas sin respuestas”, dijo.

Su diálogo con Sportia finalizó con una sentencia. “Quiero y necesito trabajar. Yo no tengo la cuenta bancaria de Djokovic pero no voy a arriesgar mi integridad física ni por toda la plata del mundo. Prefiero estar sano a ir contagiarme y estar 60 días en un hospital”.