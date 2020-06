Conocido doctor promueve "una vida más natural y relacionada con nuestro entorno"

Diego Martinelli es un médico clínico que ha tomado gran repercusión mediática en los últimos días por sus declaraciones relacionadas con la cuarentena. Especialmente, luego de su paso por el programa "Animales Sueltos", de Alejandro Fantino, donde pidió llevar tranquilidad a la gente.

Esta mañana, en contacto con Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, resaltó que "a mi me da mucha vergüenza, como colega, escuchar a oportunistas especialistas en Covid19 que hasta hace 4 meses no habían escuchado la palabra, y eso habla de la responsabilidad de cada uno".

"Yo no soy comunicador, me han pedido opinión pero trato de ser cauto al hacerlo. Trato de ponerme en el lugar del otro, cuando yo estoy en cámara del otro lado puede haber un matrimonio de jubilados que lo único que le llevaron fue miedo en todo este tiempo. Desde el primer día, hubo muchos médicos que todos los días por televisión, pero no conocen la calle", afirmó.

Y también resaltó: "Otra cosa que quiero que se sepa es que los dos médicos más mediáticos son pediatras, y ahora resulta que dos pediatras nos vienen a decir cómo es la salud en adultos. Yo no soy distinto, ellos son parecidos".

"Mi mensaje es de tranquilidad"

Para el especialista, la flexibilización de la cuarentena tiene que ser cada vez más grande. "Tenemos que entender que esto es un virus respiratorio como tantos otros. La toma de medidas tempranas hizo que no tengamos gripe como otros años, porque el invierno europeo nos la traía siempre y ahora no alcanzó a entrar. Todas las personas que en otros años mueren por gripe no lo harán este año, ahí sí sería un caos".

"Eso es de sentido común, la gripe no brota de la tierra, viene del contacto humano. Al no tenerla son menos las camas ocupadas y las vamos a tener que usar por el Covid19. Lo que está aumentando de número son los casos de infecciones y no de afecciones, los casos críticos son pocos en realidad".

Y en ese mismo sentido, explicó: "Infección es tener contacto con el virus, pero afección es tener síntomas, y para eso el cuerpo necesita tener una deficiencia. A lo largo de nuestra vida posiblemente tuvimos contacto con muchos virus, pero no nos dimos cuenta".

"No podemos evitar el ambiente y que el virus se propague, lo que podemos hacer es lograr que no se replique rápido. La cuarentena es una decisión política, tomada a partir de los conocimientos. Es un tema poblacional, el Presidente toma medidas en base a los informes que le están llevando".

"Todo el mundo está cansado de estar adentro, no es novedad, necesitamos tomar las medidas necesarias en algunos puntos. No olvidemos que el 85% del país está libre, tenemos zonas complicadas como el AMBA".

"Lo que pasa en Bahía Blanca es lo que pasa en muchas comunidades de la provincia. Son focos controlados porque el virus vino de afuera, es una persona que entró a la ciudad y puede haber contagiado a la familia o compañeros de trabajo".

"Las personas tienen que pensar que lo grave son las muertes, porque de eso no se vuelve. Día que pasa, día que la mortalidad baja porque seguimos teniendo la misma cantidad de muertes, pero es el número de infectados el que está aumentando. Sería un ideal que no muera nadie, pero tendríamos que tener mortalidad cero por todo".

"Otro número para tener en cuenta es que somos 45 millones y tenemos mil muertes por día por cualquier motivo -enfermedades cardiológicas, cáncer, accidentes- . De esas, solo 30 son por coronavirus. Estos son datos, no es una opinión".

"Los resultados que hoy tenemos con la epidemia son producto de haber tomado medidas tempranas, pero entiendo que en algunos lugares hay que ampliarla, la mayoría del país está abriendo. El AMBA no es todo el país".

"Cuando se dice que se puede colapsar el sistema sanitario lo que puede pasar es que pase en algún hospital, pero la realidad es que tenemos un país libre. Cuando se nos compara con Italia o España, no se dice que allá no tomaron las medidas que acá sí hicimos cuando teníamos 60 casos".

"El colapso se da cuando explota la cantidad de infectados de un día para el otro, al principio de la pandemia. La propuesta es que sigamos andando con el tapaboca, con distancia social y el no aglomeramiento de personas. Con esas simples cuestiones el virus no tiene chance. Somos nosotros los que contagiamos a otros, el virus no está en el aire".

"Las personas de mediana edad pueden empezar a circular, pero con estos cuidados. Tenemos que sacar el pensamiento del colapso de salud como en otros países porque eso acá no va a pasar".

"Yo le pediría a la gente que escuche más radio y no tanta televisión, porque de esa manera es más difícil llevarle miedo. A partir de que estuve y llevé más tranquilidad, por ejemplo en el programa de Fantino, se dieron cuenta que eso es lo que sirve porque sino la gente cambia de canal".

"Esto es como que nos volvió al útero, estamos volviendo a nacer y tenemos la posibilidad de hacerlo distinto. Muchas personas entendieron que la comida real, esa que nos hacía la abuela, nos estaba fabricando salud en un plato. Y nos estamos reconectando con esto, con la alimentación y con la vida".

"El coronavirus ha sido un gran agente de prensa en todo el mundo, que ha mostrado con datos contundentes lo que está pasando. En España e Italia, por ejemplo, lo que está pasando es que los jóvenes están migrando a las casas de sus abuelos en las afueras para volver a una vida más natural y más en relación con el entorno, porque si siguen de la misma manera van a estar de cuarentena en cuarentena".

"Yo lo que pido es seguir cumpliendo las normas, porque somos un país organizado, pero hay que llevarle tranquilidad a la gente porque lo que está subiendo son los infectados, la mortalidad sigue siendo baja".