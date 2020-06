Médico pide perdón por un audio viral: "Estoy compungido"

Días atrás trascendió el audio de un médico bahiense se transformó en viral y encendió el alerta en la población por el contenido del mismo, en el cual entre otras consideraciones, se mencionaba que en la ciudad existía circulación comunitaria del coronavirus y que se iba a producir el regreso a la fase 1 de la cuarentena.

El autor del mensaje de voz es el doctor Carlos Cuchetti, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24, reconoció ser el autor del mismo y asumió su error: "El audio se dio en el marco de una respuesta privada a un paciente que es conocido mio y al que le sugiero que no se mueva de la ciudad hasta saber dónde estamos parados".

"Lo único que hago en el audio es transmitirle a la persona con énfasis para que no se movilice", destacó Cuchetti, en su charla con el periodista Germán Sasso, al tiempo que admitió que "está en proceso el inicio de las acciones judiciales" contra la persona que decidió reenviarlo, generando un reguero de conjeturas innecesarias y que despertaron la psicosis.

Consultado respecto a su autocrítica, señaló: "Fue un hecho desagradable, estoy compungido por lo que repercute. Hablo a lo paisano y no tengo más que agradecimiento a los directivos que me apoyaron y a la gente que me respaldó. Es un aprendizaje para mi, no lo hice adrede, no participo en política. De hecho logré que el paciente al que le mandé el audio se quedó en Bahía".

"Trabajo en dos clínicas, una es mi 'policonsultorio' y quiero desvincularlo de todo esto, al igual que a la Clínica de Osecac donde también me desempeño", finalizó el médico de terapia intensiva.