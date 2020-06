Todo lo que tenés que saber antes de hacer compras en el exterior

Hacer compras online en el exterior puede parecer complejo o riesgoso, sin embargo, la oferta es tentadora cuando viene de la mano de ahorrar una gran cantidad de dinero, o de hacerse productos que no se consiguen en Argentina. Lo cierto es que las opciones son inagotables, pero para que la experiencia no resulte un dolor de cabeza, c onviene adquirir ciertos conocimientos en relación a las variables que pueden aparecer en el camino hacia el bien deseado, sobre todo cuando el mundo atraviesa una pandemia.

Para los artículos más costosos, como tecnología, libros, cosmética o accesorios robóticos, la diferencia económica puede ser determinante. Sin embargo, para aquellos de poco valor, hacer la búsqueda en páginas extranjeras resulta poco conveniente, ya que el envío podría terminar encareciendo el importe final, lo cual dejaría de ser beneficioso para el usuario.

Actualmente, son varias las páginas que ofrecen envíos puerta a puerta, según lo establecido en la página de AFIP, evitando que el interesado realice trámites complejos y engorrosos. Es el caso de los sitios de compra directa como Amazon, eBay y B&H Photo-video, entre otros. Estas opciones requieren que el usuario posea una tarjeta de crédito internacional y las transacciones se realizan en moneda extranjera. La conversión a pesos argentinos se ejecuta al momento del cierre de la tarjeta, contemplando la cotización del día.

Según el sitio Infoviajera, sus lectores reportaron experiencias exitosas comprando en los sitios de Amazon de España, Italia y Alemania, y también en Reino Unido y Francia. Sobre Estados Unidos, recibieron comentarios en relación a su correcto funcionamiento, pero tiene muy pocas opciones con envío a Argentina.

También se pueden adquirir artículos desde páginas que funcionan como integradoras, como es el caso de Tiendamia. Con base en Miami, cuenta con más de 1.000 millones de productos nuevos y originales de las mejores marcas del mundo. El monto se pesifica y congela al momento de cerrar la transacción, e incluso en algunos casos ofrece cuotas.

Por otro lado, existen opciones virtuales como Grabr, que conecta compradores y viajeros alrededor del mundo. Un usuario crea su pedido, busca el producto de la tienda online y recibe distintas ofertas de entrega hechas por viajeros verificados que van en camino a su ciudad. Cuando acepta alguna, la abona y se gestiona el encuentro entre ambos. El viajero recibe su comisión recién cuando el usuario confirma la recepción.

Lo cierto es que, más allá de la página elegida, el contexto impone que se activen las alertas y se advierten ciertas condiciones que modificaron de forma determinante el desarrollo normal de los envíos internacionales, mientras el planeta atraviesa una pandemia de coronavirus Covid-19 que cambió las reglas de juego.

Esto es todo lo que tenés que saber a la hora de hacer la compra de un producto en el exterior:

1- Buscar precios de referencia

Aunque parezca un despropósito, conviene siempre buscar primero un precio de referencia en tiendas online nacionales, o con sede en el país, como Mercado Libre o Dafiti Argentina. La comparación puede traer aparejada una gran sorpresa, ya que los costos de envío encarecen el producto, y si se contemplan variables como la financiación a tasa 0% que ofrecen algunas tarjetas de crédito o el tipo de cambio que habrá al momento de abonar el resumen, quizás sea más lógico (y más simple) hacerse del producto en un sitio nacional.

“Teniendo los mejores precios de todas las opciones, a mi entender, hay que analizar si la diferencia es superior al 20 o 25% de ahorro para que valga la pena explorar la posibilidad de comprar en el exterior”, explicó Fabián Fernández, generador de contenido para YouTube sobre tecnología, cámaras, video y plataformas online, cuyo canal suma en total casi 2 millones de vistas.

2- Simular la compra antes de hacerla

Muchos sitios ofrecen un simulador de compra que permite obtener el total real que se va a abonar por el producto. Cabe destacar que al precio base se le agregan tasas de importación, costos de envío, impuestos de nacionalización y demás ítems que suelen ir apareciendo a medida que se avanza en el proceso, por eso es necesario llegar hasta la última pantalla para evitar disgustos a futuro. Además, respecto del Impuesto PAÍS (el 30% que aplica el gobierno argentino sobre los pagos con tarjeta en moneda extranjera o a sujetos del exterior), es fundamental prestar especial atención y verificar si el sitio elegido lo contempla o no. Por ejemplo, Tiendamia lo discrimina e incluye en el total, pero Amazon no, y llega directamente en el resumen de la tarjeta de crédito como un cargo aparte.

3- Contemplar los tiempos de entrega

Casi todos los sitios mencionados tienen advertencias sobre las demoras que existen actualmente, incluso aludiendo que un producto puede tardar hasta ocho semanas en llegar. Lo cierto es que, si bien a la hora de la adquisición se establece un rango, no hay garantías de que pueda ser recibido en tiempo y forma. “Si sos muy impaciente, no es el momento de comprar”, aseguró Fernández.

Esto vale la pena que sea tenido en cuenta porque las variables pueden ser muchas (dónde está el producto, qué compañía postal lo enviará, qué trayecto hará hasta llegar al país, etc.) y podría desencadenar una ansiedad poco aconsejable en tiempos de pandemia. De todas maneras, en cada transacción se ofrece un código que permite rastrear el producto, y en algunos casos se pueden pedir reembolsos si no llega a tiempo.

4- Evaluar los tipos de entrega

Existen dos tipos de métodos de entrega: el correo oficial de cada país, en nuestro caso, Correo Argentino; y los courier privados, como pueden ser Fedex, UPS o DHL. Para estos últimos, según establece AFIP, no se requiere que el ciudadano confeccione la declaración simplificada, sino que en este caso la realiza el mismo courier, quien también abonará el pago correspondiente. Los productos no podrán superar los 50 kilos, deben estar valuados en un importe inferior o igual a u$s 3.000, deberán estar conformados por hasta 3 unidades de la misma especie y no podrán tener fin comercial.

Pero el caso del Correo Argentino es más complejo ya que se requiere una Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales que se gestiona a través de la página web del correo. Según AFIP, sólo pueden operar con esta modalidad las personas humanas que requieran ingresar mercadería cuyo valor de compra no supere los u$s3000. La mercadería tendrá un límite de 20 kilogramos por paquete, deberá ser para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial.

En sus videos de YouTube, Fernández recomienda los courier privados, ya que son más simples (el comprador no debe completar formularios), suelen ser más económicos y rápidos. Correo Argentino también es una alternativa confiable.

5- Características, reembolsos y devoluciones

Es fundamental constatar que uno está comprando lo que desea y no versiones similares. Características como marca, modelo, tamaño, peso, color, origen de fabricación y especificaciones técnicas son claves para no terminar con un disgusto. Leer de forma lenta y a conciencia se vuelve imperioso en estos casos. Además, se debe evaluar si el producto tiene garantía o devolución por falla, y cómo funcionan los reembolsos, ya que cada página tiene sus propias reglas.

6- Buscar reseñas e instructivos

Las distintas opiniones de los usuarios sirven como guía para advertir cómo funciona el sistema en el país. Sin embargo, existen tantos compradores como experiencias, y quien tuvo una excelente adquisición en un primer momento puede no recibir su paquete en un segunda transacción. Buscar información de calidad es un buen punto de partida. YouTube ofrece una gran cantidad de videos de creadores de contenido nacionales que explican el paso a paso para comprar en cada una de las páginas, advirtiendo sus diferencias, así como también de malas experiencias que atravesaron a la hora de traer algo del exterior.

La buena noticia es que ya no es necesario tener una clave fiscal nivel 3 ni presentar declaraciones, como sí sucedía en el pasado. Pero los requisitos que necesariamente se deben cumplir son:

Ser mayor de 18 años

Poseer un número de CUIT o CUIL activo

Tener la situación fiscal sin deudas judicializadas

Lo cierto es que, para todos aquellos que quieran realizar su primera compra online en el extranjero, se aconseja que comiencen con algo de poco valor y evalúen cómo fue el proceso desde que lo adquirieron hasta que llegó a sus manos. A medida que avancen, irán ganando experiencia y entendiendo los términos y condiciones que impone este método, a sabiendas de las restricciones que impone la pandemia.

La devaluación del peso argentino, el impuesto PAÍS, la crisis económica y las restricciones operativas en cuanto al tráfico internacional pueden desalentar cualquier intento de compra por fuera de los límites nacionales. Pero, ante una adquisición inminente, evaluar los costos en otras páginas del mundo puede ser un buen ejercicio para tener un parámetro comparativo del “verdadero” valor de los artículos. La búsqueda de lo que conviene puede llevarnos a China o Estados Unidos, o por qué no, encontrarnos con la mejor opción a la vuelta de casa.

Fuente: Ámbito.