Makro pide disculpas a la trabajadora del Hospital Municipal discriminada

Un profundo repudio despertó la actitud de Makro al impedir el ingreso al supermercado mayorista de Estefanía Hardoy, la mujer que fue sometida a un cuestionario en la puerta del local comercial, donde le informaron que debía retirarse porque estaba prohibido su acceso al tratarse de una instrumentadora quirúrgica que presta servicio en el Hospital Municipal, argumentando que podía propagar el coronavirus.

La empresa emitió un comunicado firmado por su CEO, Pedro Balestrini, en el que señala que "en cumplimiento con la responsabilidad social que le caracteriza y después de haber recibido por diferentes medios de comunicación la denuncia que la Sra. Estefanía Hardoy, funcionaria activa del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, hiciere, en relación al trato recibido en nuestra sucursal de Bahía Blanca de parte de uno de nuestros colaboradores".

"Manifestamos que la situación vivida por la Sra. Hardoy, es totalmente contraria a los valores y filosofía corporativa que Supermercados Mayoristas Makro S.A. promueve entre sus trabajadores, siendo esta una empresa que soporta su relacionamiento en base a una guía de respeto, destacando como principales elementos la inclusión y la diversidad, conceptos totalmente opuestos a la conducta discriminatoria recibida por la Sra. Hardoy", agrega la notificación.

Por último, sostiene que "este desafortunado hecho nos obliga a extender nuestras más sinceras disculpas no solo a la Sra. Hardoy, sino al Director del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónicas Lucero, Dr. Gustavo Carestía y a todo el personal médico y de servicio adscrito a tan prestigiosa institución, así como también a la respetada comunidad de Bahía Blanca toda".

Cabe recordar que la joven conversó en las últimas horas con LA BRÚJULA 24, donde relató el difícil momento que tuvo que atravesar, aclarando que acudirá al Inadi: "No podía creer que me hayan cerrado las puertas. A la persona que me negó el ingreso le di explicaciones antes de irme, le conté que respeto todos los protocolos y que si estaba acá, no había problema ni soy un riesgo. Y me dijo que solo cumplía órdenes".

El comunicado