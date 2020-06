Matías Ibáñez: "Me gustaría retirarme con la camiseta de Olimpo"

Matías Ibáñez dejó un recuerdo imborrable en la memoria de los hinchas de Olimpo. Aquella tarde del 18 de junio de 2011, cuando ingresó en lugar de Laureano Tombolini (lesionado) y se tapó todo lo que le tiraron en el encuentro ante Quilmes (victoria), le aseguraron un lugar en la memoria colectiva de los simpatizantes aurinegros.

Ahora, y tras una larga trayectoria, que lo llevó por San Lorenzo, Lanús, Eibar (España) y Patronato, entre otros clubes, Chocolatín se prepara para encarar el último tramo de su carrera con un sueño claro: regresar y retirarse con la camiseta que lo vio debutar en Primera.

"El sueño es dentro de unos años pegar la vuelta y poder retirarme en Olimpo. Le estoy muy agradecido al club porque me dio la posibilidad de dar mis primeros pasos en el fútbol. Cuidándome y entrenando, tengo seis o siete años de carrera, por lo que me gustaría poder devolverle algo de lo que me dio, sin importar en la categoría en la que esté", dijo esta tarde en El Deportivo 24.

Ibáñez se encuentra pasando la cuarentena en nuestra ciudad, que es la que eligió para vivir junto a su familia.

"Tengo que volver a Lanús y me quedan 6 meses más de contrato. Voy a ver si estoy entre los planes del técnico. Por lo pronto, en Patronato me sentí muy bien, porque la ciudad es muy tranquila como Bahía Blanca y eso es fundamental para mí y mi familia", dijo Ibáñez.

"Además, conseguí la continuidad que estaba necesitando. Me tocó ser importante en varios partidos, por lo que el balance termina siendo bueno", acotó.

La espera se le está haciendo larga al arquero, más allá de estar entrenando por su cuenta.

"Tuve un mes y medio parado y cuando me volví a tirar me parecía que tenía 55 años", confesó.

Ante esa situación y según su postura, antes del regreso de la actividad, los jugadores deberán tener al menos dos meses de preparación.

"La vuelta va a ser muy difícil para todos. Para poder ponernos en forma y volver a competir vamos a necesitar un par de meses de preparación. De otro modo, habrá muchísimos lesionados. Al principio pensaba que este año no se iba a volver a jugar. Pero en el último tiempo, se rumorea con una posible vuelta en octubre y por lo que hablo con la gente, volveremos a entrenar en agosto", completó.

